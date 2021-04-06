Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Servis Elemanı Yardımcısı Maaşları, İş İlanları

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, Servis Elemanı Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Servis Elemanı yiyecek ve İçecek hizmetlerinin verildiği yerlerde servis ön hazırlıkları, yiyecek ve içecek servisi, hesabın takdimi ve tahsili işlerinde garsona yardımcı olan kişidir.

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Servis Elemanı Yardımcısı Maaşları

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

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Ne İş Yapar?

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel bakım yapmak,

b) Servise ön hazırlık yapmak ,

c) Masa üstü servis takımlarını hazırlamak ,

d) Masa örtüleri ve peçeteleri hazırlamak ,

e) Kuver açmak ,

f) Taşımak ve boş toplamak,

g) Bulaşık Yıkamak ve Çöp Atmak,

h) Konuk kabulü ve uğurlanmasını yapmak,

i) Klasik usullerde servis yapmak,

j) Modern usullerde servis yapmak,

k) Oda servisi yapmak,

l) Kahvaltı servisi yapmak,

m) Bar yiyecekleri hazırlamak ve servisi yapmak,

n) Gazlı içeceklerin servisini yapmak,

o) Meyve suları hazırlamak ve servisini yapmak,

p) Diğer soğuk içecekler ve servisini yapmak,

q) Çay hazırlama ve servisini yapmak,

r) Kahve hazırlama ve servisini yapmak,

s) Çeşitli sıcak içeceklerin servisini yapmak,

t) Antrelerin servisini yapmak,

u) Çorbaların servisini yapmak,

v) Hamur işlerinin servisini yapmak,

w) Sebze yemeklerinin servisini yapmak,

x) Meyve ve tatlıların servisini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları meslek ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar meslek alt ana grubundadır.

Meslek Grubu :

Garsonlar Ve Barmenler meslek grubunu oluşturur.

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı mesleğinin meslek kodu 5131.06 olarak belirlenmiştir

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