Servis Komisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Servis Komisi Maaşları, İş İlanları

Servis Komisi görev tanımı nedir, Servis Komisi ne iş yapar, Servis Komisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Servis Komisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Servis Komisi, servis öncesi ve sonrası ofis, salon ve servis araçlarının temiz ve düzenli olmasını sağlayan, servis esnasında salon, bar, mutfak ve bulaşık hane arasında taşıma işlerini yapan yardımcı kişidir.

Servis Komisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Servis Komisi Maaşları

Servis Komisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Servis Komisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Servis Komisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Servis Komisi Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Servis komisi olmak için okur yazar olmanız yeterlidir.

Servis Komisi Ne İş Yapar?

Servis Komisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel bakım yapmak,

b) Sanitasyon ve hijyen kurallarını uygulamak,

c) Servise ön hazırlık yapmak,

d) Masa üstü servis takımlarını hazırlamak,

e) Masa örtüleri ve peçeteleri hazırlamak,

f) Kuver açmak,

g) Taşımak ve boş toplamak,

h) Bulaşık yıkamak ve çöp atmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Servis Komisi Meslek Ana Grubu :

Hizmet ve satış elemanları ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel hizmetler veren elemanlar alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Garsonlar ve barmenlerdir.

Servis Komisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Servis Komisi mesleğinin meslek kodu 5131.10 olarak belirlenmiştir

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