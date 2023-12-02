Servis şoföründen 14 yaşındaki kız öğrenciye zorbalık: "Ben de başındaki şaldan şikayetçiyim"

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir okul minibüsü şoförü, 14 yaşında kız çocuğuna sözlü zorbalık gerçekleştirdi. Servis şoförünü müzikten rahatsız olduğunu söyleyen genç kıza, "Ben de başındaki şaldan şikayetçiyim" diyerek tepki gösterdi.

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Servis şoföründen 14 yaşındaki kız öğrenciye zorbalık: "Ben de başındaki şaldan şikayetçiyim"

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 14 yaşındaki öğrenci servis içerisinde açılan müzikten rahatsız olmuş ve müziğin kapatılmasını istemişti.

"Ben de başındaki şaldan şikayetçiyim

Müziğin kapatılmasına sert tepki gösteren servis şoförü S.Y. ise, 14 yaşındaki kız çocuğuna "Ben de başındaki şaldan şikayetçiyim, in aşağı" diyerek zorbalık yaptı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, şahıs gözaltına alındı

Görüntüler, sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok paylaşılan görüntü olurken, servis şoförünün tavrı kullanıcıların büyük tepkisini çekti. yaşanan olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipLeri servis şoförü S.Y. Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi, Nefret ve Ayrımcılık Suçu" suçlarından gözaltına aldı.

Para cezası uygulandı

Ayrıca servis sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik para cezası uygulandı.

Servis şoföründen 14 yaşındaki kız öğrenciye zorbalık: "Ben de başındaki şaldan şikayetçiyim"

Servis şoföründen 14 yaşındaki kız öğrenciye zorbalık: "Ben de başındaki şaldan şikayetçiyim"

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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