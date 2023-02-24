Serxho Ujka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serxho Ujka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serxho Ujka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serxho Ujka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serxho Ujka 27 Ağustos 1998 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serxho Ujka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DOUBLE DIAMOND SPORTS yapmaktadır. Serxho Ujka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 5 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Serxho Ujka'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serxho Ujka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serxho Ujka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serxho Ujka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serxho Ujka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2017 yılında KF Laçi

27 Ocak 2018 yılında FC Shënkolli

30 Haziran 2018 yılında KF Laçi

31 Ağustos 2018 yılında FC Shënkolli

22 Ocak 2019 yılında FK Bylis

5 Eylül 2021 yılında KF Laçi

Serxho Ujka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serxho Ujka şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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