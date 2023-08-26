Ses sanatçısı Baki Çiçek'i gören herkes "Allah rahmet eylesin" diyor! O ise bu durumdan oldukça memnun!

Tedavi gördüğü hastanede, 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden Müslüm Gürses'e benzerliği nedeniyle dikkatleri üzerine çeken bir dönem birlikte reklam filminde oynayan ses sanatçısı Baki Çiçek'i görenler gözlerine inanamayıp "Allah rahmet eylesin" diyor.

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Ses sanatçısı Baki Çiçek'i gören herkes "Allah rahmet eylesin" diyor! O ise bu durumdan oldukça memnun!

2013 yılında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken ve bir dönem birlikte reklam filminde oynayan ses sanatçısı Baki Çiçek'i görenler cep telefonlarına sarılıyor.

13 yılında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken ve bir dönem birlikte reklam filminde oynayan ses sanatçısı Baki Çiçek'i görenler cep telefonlarına sarılıyor. Vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekindikleri Çiçek'in ses benzerliğini duyunca da heyecanları iki kat artıyor. İlgiden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getiren Baki Çiçek ise "Beni gören herkes "Allah rahmet eylesin" diyor" diyerek, vatandaşların Müslüm Gürses'e olan sevgi ve saygıyı ifade etti.

Antalya'da yaşayan 58 yaşındaki Baki Çiçek, hastanede 4 aylık yaşam mücadelesinin ardından 3 Mart 2013 hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. 30 yıllık taksicilik mesleğinin yanı sıra ses sanatçılığı da yapan Çiçek, sokağa çıktığında ise vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 7'den 70'e herkesin cep telefonlarına sarılıp hatıra fotoğrafı çekindiği Çiçek, bu istekleri kırmıyor. Yüz, saç, bıyık benzerliğinin yanı sıra kıyafetiyle de usta sanatçıyı akıllara getiren Çiçek'in sesini duyanlar ise ikinci bir şok yaşıyor.

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"Sanki iki kardeş"

Daha önce çalıştığı yerdeki mesai arkadaşı İsmet Koç, benzerliği "Burada çalışırken herkes fotoğraf çekinmek için geliyordu. Çok beziyorlar çünkü. Sanki iki kardeşler" sözleriyle anlatırken, Çiçek ile fotoğraf çekinen gençlerden Simay Taşçı, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"Müslüm Baba geliyor zannettim"

Müslüm Gürses'in şarkılarını halen dinlediğini belirten başka bir vatandaş ise, "Çok benziyor, orijinal gibi. Onu görünce Müslüm Baba geliyor zannettim" dedi.

Gürkan Taşçı da, "Müslüm baba candır, gerisi heyecandır. Eski kültürlerimizi, insanlarımızı, tarihimizi unutmayalım" diye konuştu.

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"Beni gören "Allah rahmet eylesin" diyor"

Oluşan ilgiden dolayı memnun olduğunu dile getiren Baki Çiçek ise "Allah rahmet eylesin. Onu her zaman hatırlamak, kalbimizde yaşatmak zorundayız. Beni gören "Allah rahmet eylesin" diyor. Sanki onu görmüş gibi oluyorlar. Seviniyorlar ve fotoğraf çekiniyorlar. Beraber reklam filminde oynamıştık. O öldükten sonra Antalya'ya geldim. Ölmese gelmezdim. Sürekli beraberdik. "Allah seni ıslah etsin evlat" derdi. Bir şey istediğinde hemen koşardım. Her zaman sevilen bir insandı. Babayı yaşatsınlar. Elimizden geldiğince de yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

"Birisi cam parçasıyla kendini kesti, işime son verildi"

Ses sanatçılığı yaparken bir müzik kulübünde yaşadığı anıyı da paylaşan Çiçek, "Bir yerde işe gitmiştim, dinleyenlerden birisi şişeyi kaldırıp kafasına vurdu, cam parçasıyla kendini kesti. Patron da benim işime son verdi" dedi.

KAYNAK: İHA

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