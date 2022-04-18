"Ses ver Kılıçdaroğlu!" CHP'nin ısrarla cevaplamadığı HDP, PKK ve FETÖ sorularını Bakan Soylu tekrar gündeme getirdi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı sorular yöneltti. Bakan Soylu, sorularını "Ses ver Kılıçdaroğlu" başlığıyla paylaştı..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Büyükelçi, HDP, PKK ve FETÖ' ile ilgili çeşitli iddiaları soruya dökerek 'Ses ver Kılıçdaroğlu' başlığı altında yayımladı.
BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 4 SORU
Bakan Soylu'nun paylaştığı sorularda, şu ifadeler yer aldı:
"Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın göreve gelir gelmez YPG Terör Örügütü Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklarından onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?
Altılı masa sonrasında imzalanan mutabakat metnini, partideki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?
15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp Parti Genel Merkezi'nden telefonu açtın mı?"