Sesinde Aşk Var, müzikal yanıyla öne çıkan, lise çağlarında yaşanan bir aşk hikayesini izleyiciye aktaran bir filmdir. Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın yer aldığı filmin hikayesini Hasan Başoğlu kaleme aldı. Sesinde Aşk Var filmi, genç oyuncularıyla bir hayli ilgi görmüştü. Son olarak dün akşam FOX TV'de yayınlanmasıyla birlikte "Sesinde Aşk Var oyuncuları kim? Sesinde Aşk Var konusu nedir, ne zaman yayına girdi?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

SESİNDE AŞK VAR OYUNCULARI KİM?

Lise döneminde masumane bir aşk hikayesine yer veren filmin kadrosunda çoğunlukla genç oyuncular yer alıyor. Başrollerinde Burak Tozkoparan ve Hayal Köseoğlu yer alıyor. Filmin kadrosunda başrollerin yanı sıra; Gizem Güneş, Feride Çetin, Mine Çayıroğlui Mert Denizmen, Cezmi Baskın, Deniz Barut gibi daha çok genç oyuncular var.

SESİNDE AŞK VAR KONUSU NEDİR, NE ZAMAN YAYINA GİRDİ?

Sesinde Aşk Var filmi 2019 yılında vizyona girmiştir.

Deniz’in, lisenin son sınıfında, hayatına yön vereceği dönemde, karşısına çıkan Rüzgar’a aşık olarak bütün dengesinin bozulmasının hikayesidir. Rüzgar, Deniz’in sesindeki aşkı, tutkuyu ve tadı keşfeder. Önce sesini duyar ve daha görmeden aşık olur. Deniz, 17 yaşında, gözü çok başarılı olduğu dersleri dışında bir şeyi görmeyen, cıvıl cıvıl, neşe dolu bir genç kızdır. Anne babasını çok küçükken kaybeden Deniz, dedesinin hissettirmeden baskılaması ve yönlendirmesi sonucunda kendisini derslerine vermiştir. Oysa Deniz’in en büyük zevki ve yeteneği, şarkı söylemesidir. Fakat dedesi Şükrü, kendi geçmişinde yaşadığı bir travma nedeniyle Deniz’i öyle baskılar ki, Deniz en büyük yeteneğinin bu olduğunu bile fark etmemiştir. Ta ki okula yeni gelen bir rüzgara kapılıp gidene kadar. 18 yaşındaki Rüzgar, elinden gitarı düşmeyen tam bir müzik aşığıdır. Deniz, Rüzgar’a ve müziğe kendini kaptırıp gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu yolculukta aşkı ona hem kılavuz olacaktır hem de yoldaş. Fakat Deniz’in hiç hesaplayamadığı şey, tüm bu yaşadığı keşif sürecinin dedesinin rahatsızlığını tetiklemesidir. Deniz kendisini büyüten, tek başına ona aile olan dedesi ile aşkı ve müzik tutkusu arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken anne ve babasıyla ilgili büyük sırrı öğrenir ve her şey bir anda tersine döner.