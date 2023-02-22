Seth Mayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Mayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Seth Mayi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seth Mayi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.