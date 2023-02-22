Seth Mayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Mayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seth Mayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seth Mayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seth Mayi 18 Aralık 1999 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seth Mayi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seth Mayi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Seth Mayi'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seth Mayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seth Mayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Temmuz 2014 yılında Mighty Jets
6 Ekim 2018 yılında Plateau United
6 Temmuz 2019 yılında Remo Stars FC
1 Temmuz 2020 yılında Akwa United
26 Ağustos 2022 yılında Remo Stars FC
Seth Mayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seth Mayi şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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