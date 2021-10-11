Şetlant ne demek, TDK'ya göre Şetlant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şetlant ne demek? Şetlant TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şetlant kelimesi. Peki şetlant ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şetlant nedir, şetlant kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞETLANT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şetlant kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şetlant kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre şetlant kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Shetland Adaları'nda yetişen koyun türünün yününden yapılan kumaş, örgü vb

