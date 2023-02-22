Seun Ogunribide kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seun Ogunribide Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seun Ogunribide adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seun Ogunribide Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seun Ogunribide 9 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Oluwaseun Ogunribide şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seun Ogunribide Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seun Ogunribide, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Seun Ogunribide'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seun Ogunribide Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seun Ogunribide Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seun Ogunribide şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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