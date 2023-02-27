Seung Mo Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Mo Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Mo Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Mo Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Mo Lee 30 Mart 1998 tarihinde Paju, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이승모 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Mo Lee Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Seung Mo Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Seung Mo Lee'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Mo Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mo._.seung/

Seung Mo Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Mo Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seung Mo Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Mo Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Pohang St. Alt.

1 Ocak 2014 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2017 yılında Pohang Steelers

1 Temmuz 2018 yılında Gwangju FC

31 Aralık 2018 yılında Pohang Steelers

Seung Mo Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Mo Lee şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seung Mo Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paju FC Cho Young-jeung Football School (2009-2010),Pohang Steelers U15 (2011-2013),Pohang Steelers U18 (2014-2016)

Güney Kore U23 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 20 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 19 numaralı formasıyla 18 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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