Seval Türkeş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Alparslan Türkeş ile ne zaman evlendi? Seval Türkeş Biyografisİ

Merhum Alparslan Türkeş'in ikinci eşi Seval Türkeş'in hayatı ve kim olduğu bir çok vatandaş tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Seval Türkeş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Alparslan Türkeş ile ne zaman evlendi? İşte, Seval Türkeş Biyografisi...

SEVAL TÜRKEŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ALPARSLAN TÜRKEŞ İLE NE ZAMAN EVLENDİ? SEVAL TÜRKEŞ BİYOGRAFİSİ

Başbuğ Alparslan Türkeş, 1940 yılında Muzaffer Hanım ile evlendi. Muzaffer Hanımın 1974 yılındaki ölümüne kadar süren bu evlilikten çiftin Ayzit, Umay, Selcen, Sevenbige (Çağrı) ve Yıldırım Tuğrul adlarında beş çocuğu oldu. Eşini kaybettikten iki yıl sonra, 1976'da Seval Türkeş ile evlenen Türkeş'in bu evlilik ile Ayyüce ve Ahmet Kutalmış adlarında iki sahibi oldu.

ALPARSLAN TÜRKEŞ KİMDİR?

Alparslan Türk asker, siyasetçi, Başbakan eski Yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır.

Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917 doğumludur. Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ile Fatma Zehra Hanım'ın çocuğu olarak Lefkoşa'da dünyaya geldi. Aslen Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden Kıbrıs'a göç eden bir ailenin çocuğudur. 1933'te ailesiyle birlikte Lefkoşa'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. 1933'te Lefkoşa doğumlu İzmit milletvekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesine geçici olarak kaydoldu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçince asli kaydı gerçekleşti. 1936'da Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olup 1938'de Harp Okulu'nu bitirdi. 1939'da piyade asteğmeni olarak atış okuluna girerek buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu (P.938-348). Refik Yurtsever'in ablasının kızı Muzaffer Hanım ile 5 Eylül 1939'da nişanlandı ve 14 Ocak 1940'ta evlendi. Bu sırada Gelibolu'daki 58. Piyade Alayı 5. Bölük Komutanlığı'na tayin edildi ve Balıkesir, Bandırma, Edincik, Erdek ve Marmara Adasında görev aldı.

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da yaşama veda etti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmaktadır.