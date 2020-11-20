Sevcan Yaşar kimdir? Kaç yaşında? Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar ayrıldı mı? Sevcan Yaşar bipolar mı?

Sevcan Yaşar kimdir? Sermiyan Midyat'ın darp ettiği iddia edilen Sevcan Yaşar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Sevcan Yaşar kimdir? Kaç yaşında? Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar ayrıldı mı?

SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldikten sonra 23. Miss Model Of Turkey yarışmasında birinci olan Sevcan Yaşar, Çin'de düzenlenen Miss Model Of World'de de birinciliği kimseye kaptırmadı. İstanbul'a yerleştikten sonra oyunculuk eğitimi almaya başlayan Sevcan Yaşar TV ekranında ilk oyunculuk deneyimini Kaayıp Şehir adlı dizi ile yaşadı. Daha sonra Böyle Bitmesin, Aramızda Kalsın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bahtiyar Ölmez ve Erkenci Kuş dizilerinde rol alan Sevcan Yaşar kendisi gibi oyuncu olan Sermiyan Midyat ile aşk yaşamaya başladı.

SEVCAN YAŞAR DİZİLERİ

Kayıp Şehir

Böyle Bitmesin - Sevda

Aramızda Kalsın - Nehir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran

Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez

Erkenci Kuş - Aylin Yüksel

SEVCAN YAŞAR SERMİYAN MİDYAT AYRILDI MI? NEDEN AYRILDI?

SERMİYAN Midyat, kendisinden 16 yaş küçük olan sevgilisi Sevcan Yaşar’la karakolluk oldu. İddiaya göre Sevcan Yaşar, sevgilisinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılma kararı aldı.

