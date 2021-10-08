Sevda isminin anlamı nedir, Sevda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sevda isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sevda ismi ne demek, Sevda ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sevda isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sevda İsminin anlamı nedir? TDK Sevda anlamı:

Güçlü sevgi, aşk anlamlarına gelmektedir.

Sevda İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmemektedir.

Sevda isminin kökeni:

Sevda ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Sevda ismini kullanan 96.898 kişi bulunmaktadır.

Sevda isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Sevda isminin rengi:

Limon

Sevda ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Sevda isminin Harf Analizi Nedir ?

Sevda ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

Sevda isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sevda ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

V : 27

D : 5

A : 1

= 61 – Sevda İsminin Numeroloji Toplamı 61’dir.

Sevda isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sevda ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sevda isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 E: 5 V: 4 D: 4 A: 1 = 15

1 + 5 = 6 Kader sayısıdır

Sevda isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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