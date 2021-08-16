Ünlü türkücü Sevcan Orhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşadığını takipçilerine duyurmasının ardından sosyal medyada en çok aratılan isimlerden biri oldu. Sevgilisinin oldukça merak edilmesi üzerine haberimizde Seven Orhan'ın sevgilisi kim? Gökhan Dağıstanlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

SEVCAN ORHAN'IN SEVGİLİSİ KİM? GÖKHAN DAĞISTANLI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Dağıstanlı 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1996 yılında Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan ve sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi alan Gökhan Dağıstanlı, 2000 yılında üniversiteden mezuniyetinin ardından askerlik görevini tamamladı ve profesyonel iş hayatına başladı. 2017 senesinin Eylül ayında genel müdürü olduğum şirketten ayrılarak kariyerini yazar olarak sürdürmeye karar verdi.

Çocukluğundan bu yana şiirle ilgilenen Dağıstanlı, 10 seneden uzun zamandır yazılar ve şiirler yazıyor. İlk kitabı Kimsesiz Mektuplar Kasım 2017'de piyasaya çıktı. 3 yılı aşkın süredir KAFA Dergisi'nde ve yaklaşık 6 aydır da Fitbol Dergisi'nde yazıları yayınlanıyor. Ayrıca 2 senedir BJK TV'de Sen Ben Yok isimli programda yorumcu olarak bulunmakta. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı. 1 kez evlilik yapan Dağıstanlı, şimdilerde ünlü türkücü Sevcan Orhan ile aşk yaşıyor.