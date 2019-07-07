Jessie dizisinde Luke Ross ve Descendants'ta Carlos karakterleri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cameron Boyce vefat etti.

CAMERON BOYCE NEDEN ÖLDÜ?

Bir yetkili Boyce'un ölümü ile ilgili Mirror'a konuştu. Yetkili, Boyce'un 'devam etmekte olan tıbbi durumdan' kaynaklı bir nöbet sebebiyle uykusunda öldüğünü belirtti.

Boyce oyunculuk kariyerine 9 yaşında oynadığı korku filmi 'Mirrors' ile başlamıştı. Boyce, filmde Kiefer Sutherland'in oğlunu canlandırmıştı.

Genç oyuncu son olarak Mrs. Fletcher adlı bir dizinin çekimlerindeydi. Dizinin ilk bölümü Eylül'de yayınlanacaktı.

Boyce'un ölümünden sonra yakınları ve hayranları oyuncunun Instagram sayfasında taziye mesajları paylaştı.

CAMERON BOYCE KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cameron Boyce, 28 Mayıs 1999 Amerika'da dünyaya geldi. Dısney Channel'daki 'Jessie' isimli dizide 'Luke Ross' karakterini canlandırarak dünyaca üne kavuşan Cameron Boyce, 2011 yılında Shake It Up dizisinde konuk oyuncu olarak dans etti ve dikkatleri yeniden üstüne çekmeyi başardı. Boyce, ayrıca 2008 yılında çekilen çekilen 'Aynalar' adlı korku filminde ise, 'Michael Carson' adındaki evin en küçük çocuğunu canlandırmıştır.

