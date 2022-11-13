Severek tüketilen çiğköfte laboratuvar ortamında incelendi! Uzman doktor çıkan sonuçları paylaştı: "Salmonella virüsü tespit ettik"

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, laboratuvar ortamında incelenen çiğköftedeki büyük tehlike hakkında konuştu.

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Severek tüketilen çiğköfte laboratuvar ortamında incelendi! Uzman doktor çıkan sonuçları paylaştı: "Salmonella virüsü tespit ettik"

Herkesin severek tükettiği ve her öğünde yerini alabilen çiğköfte hakkında ilgi çekici bir açıklama yapıldı. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var öncülüğünde laboratuvar ortamında incelenen çiğköftede insan sağlığını tehdit eden virüslere rastlandı.

Severek tüketilen çiğköfte laboratuvar ortamında incelendi! Uzman doktor çıkan sonuçları paylaştı: Salmonella virüsü tespit ettik

ÇÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, öğrencileri ile birlikte laboratuvar ortamında Türkiye'de severek tüketilen çiğ köftenin mikrobiyolojik açıdan insan sağlığına etkilerini incelemek için marketlerde, bayilerden ve restoranlardan ve evlerde yapılan çiğköfteler getirildi. Ayrıca Prof. Dr. Işıl Var ve öğrencileri steril bir ortamda kendi çiğköftelerini de yaptılar.

İncelenen çiğköftelerde etli olan çiğ köftelerin tamamına yakınında Salmonella bakterisine rastlanırken, etli ve etsiz diğer örneklerde ise kötü hijyen koşullarından kaynaklanan ‘E.coli’ ve ‘E.coli O157:H7’ adı verilen bağırsak kökenli bakteriler görüldü. Çalışmada ürünlerin mikrobiyolojik açıdan kirli olduğu ortaya kondu.

Severek tüketilen çiğköfte laboratuvar ortamında incelendi! Uzman doktor çıkan sonuçları paylaştı: Salmonella virüsü tespit ettik

"SALMONELLA BAKTERİSİ İLE KARŞILAŞTIK"

Yapılan incelemeler sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Işıl Var "Gıda incelemeleri uzun yıllar alan çalışmalar gerektiriyor. 2000'li yıllarda başladığım bu çalışma hala ara ara devam ediyor. Bu kapsamda dışarıdan aldığımız örneklerin yanı sıra öğrencilerimle laboratuvar ortamında da çiğ köfte yaptık. Hatta öğrenciler aile bireylerinin yaptığı çiğ köfteleri de getirdiler. Yaklaşık 250 örneği inceledik. Etli olan örneklerin tamamına yakınında salmonella bakterisi ile karşılaştık. Etsiz çalıştığımız çiğ köfte örneklerinin bazılarında da yine salmonella ile karşılaştık ama salmonella dışındaki diğer bağırsak kökenli bakterilerin de çok fazla olduğunu tespit ettik. Bu bakterilerin içinde; bağırsak iltihaplanmasına neden olabilen bir ‘E. coli’ olduğu gibi, kolera benzeri bir ishalle, su kaybına neden olup gelişmekte olan ülkelerde yetersiz beslenme koşullarında çocuk ölümlerine sebebiyet verebilen koli basilleri de saptadık." ifadelerine yer verdi.

Severek tüketilen çiğköfte laboratuvar ortamında incelendi! Uzman doktor çıkan sonuçları paylaştı: Salmonella virüsü tespit ettik

"MÜMKÜNSE ETSİZ TÜKETİN"

Prof. Dr. Işıl Var ısıl işlem görmeden hazırlanan birçok gıdada bu risklerin olabileceğini söyleyerek , "Çiğ köftelerde görülen bu sorunun temel nedeni bu ürünlerin hijyenik olmayan koşullarda el ile hazırlanması ve sonrasında da ısıl işlem görmemesidir. Eğer gıdadan kaynaklanan bir riskten korunmak istiyorsanız; bu ürünü evde dahi hazırlayacak olsak temiz ortam, kişisel hijyen, temiz eller, temiz su, sebze ve yeşilliklerin iyi yıkanması, etin kaliteli olması ve mümkünse şu an çiğ köfteye hiç et konmaması ama içine konulan her şeyin çok iyi temizlenmiş, yıkanmış olarak hazırlanması, steril eldivenlerle yoğurma işleminin yapılması gerekiyor. İşletmelerde üretilen ürünler açısından da koşullar aynı olup mümkünse bu tür yerlerin denetlemelerinin artırılmasını önerebilirim" dedi.

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