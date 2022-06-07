Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Ekranların yeni dizisi Seversin'i merak eden diziseverler için haberimizde 'Seversin dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

SEVERSİN DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Oyuncu kadrosunda, Halil İbrahim Kurum, Zeynep Kankonde, İlkin Tüfekçi, Ceren Taşcı ve Hazal Benli'nin yer aldığı Seversin dizisi büyük bir merakla bekleniyor.

1 Haziran'da ilk bölümüyle ekrana gelen Seversin dizisi Kanal D izleyicisi karşısına çarşamba günleri çıkıyor.

SEVERSİN İLK BÖLÜM ÖZET

Seversin 1 Haziran Çarşamba yayınlanan ilk bölümde, Tolga ve Asya'nın yolları ilginç bir şekilde kesişiyor!

Asya, oyuncu olmak isteyen ablası Nazlı ile ünlü aktör Tolga Tuna'nın dizi çekimini izlemeye gider. Tolga Tuna kendisiyle selfie çektirmek isteyen Nazlı'ya biraz kaba davranınca Asya Tolga'ya haddini bildirir. Tolga dizisinin yayından kaldırılmasıyla maddi olarak uçuruma yuvarlanmanın eşiğindeyken menajeri Nesrin sayesinde ünlü yapımcı Bahri'nin yeni dizisinde rol alma şansı bulur. Ancak başrol için hiçbir kadın oyuncu Tolga ile çalışmak istememektedir.

Bahri Tolga'dan vazgeçmek üzereyken imdada yine Nesrin yetişir ve kadın başrol oyuncusu için herkese açık bir seçme yapılmasını teklif eder. Asya'nın ablası Nazlı oyuncu seçmelerini duyunca katılmaya karar verir. Nazlı; hırslı, potansiyeli olan bir oyuncudur ancak bir dizi tesadüf sonucu Tolga'nın partneri olmak Asya'ya kısmet olacaktır. Asya bir anda kendini hiç de meraklısı olmadığı bir romantik komedi dizisinin başrolünde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.