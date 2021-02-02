Sevgililer günü hediyesi kadın için ne alınır? Sevgililer günü hediyesi kadın için fikirler, öneriler soruları şu sıralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasına girdi. Biz bu özel günde hediye almak isteyen kişiler için hediyelik eşyaları haberimizde derledik.

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Sevgililer Günü, tüm dünyada 14 Şubat günü kutlanmaktadır. 2021 yılında 14 Şubat tarihi Pazar gününe denk gelmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHİ

Sevgililer Günü’nün başlangıcı Roma İmparatorluğu’na kadar uzanıyor. 14 ve 15 Şubat tarihleri eski Roma halkının hayatında da önemli bir yere sahipti.

Bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da biliniyordu.

15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin ve genç kızların isimleri yazılı kura ile bayram boyunca 'çift' olma alışkanlığı vardı.

M.S. 469’da 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda Aziz Valentine anısına kızların değil sadece azizlerin isimleri yazılıydı.

Aziz Valentine efsanesi ise Sevgililer Günü’nün en bilinen kökenini oluştur. Bugün Valentin ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir.

Efsaneye göre; Aziz Valentine, M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II’nin ordusunu güçlendirmek adına koyduğu genç erkeklerin evlenmesi yasağını gizlice kıydığı nikahlarla deliyordu.

Claudius bunu fark ettiğinde Valentine'i hapse attı ve onu ölüme mahkum etti.

Hapiste gardiyanın kızına aşık olan Valentine, 14 Şubat'ta idama götürülürken kıza "Senin Valentine'in" imzalı bir aşk mektubu vermiş ve öldürülmüştür.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ KADIN İÇİN NE ALINIR?

BİR DEMET GÜL

Ne kadar kadınlar bu özel günde kendisine hediye alınmasını istese de sevgilinize veya eşinize bir demet gül almanız onu mutlu edecektir.

PARFÜM

Parfüm hediyesi ne kadar erkekler için önerilse de kadınların 14 Şubat hediyeleri arasında yer almakta ve kadınların vazgeçilmezi olmaktadır.

SEVİMLİ PELUŞ OYUNCAK

Oyuncaklar da kadınlar için çokça alınan sevgililer günü hediyeleri arasında yer almaktadır. Yumuşak ve yünlü oyuncaklar kadınların 14 Şubat hediyeleri içerisinde ilk sıralarda geçmişten günümüze kadar gelmektedir.

ROMANTİK BİR AŞK DEFTERİ

Kendi elinizle sevgilinizle ilgili gönlünüzdekileri yazıya döktüğünüz romantik bir aşk defterine sevgiliniz asla hayır diyemeyecektir.

HEDİYE ÇEKİ

Bir kadına hediye almak zor zanaat. Üstelik, gardrobunun tıka basa dolu olduğunu da biliyorsunuz. Gerçekten giyebileceği bir şeyi bulmak çok zor olacaksa, ona en sevdiği markanın hediye çekini armağan edin. Ufak bir not: Bir kadın asla bir güzellik mağazasından gelen çeke hayır demez. Mutlaka bir eksiği vardır.

ÇOK İSTEDİĞİ O KİTABI BULUN

Kitapçıda çok istediği, ama bulamadığı kitabı araştırın. Eğer Türkiye'de yoksa önceden internetten araştırın ve kitabı getirtin.

DERİ VEYA SPOR ÇANTA

Hiçbir kadın kaliteli bir çantaya kayıtsız kalamaz. Onun stilinde bir çanta ya da cüzdan, yüzünü güldürecektir.

HOBİ SETİ

Herkesin evde kaldığı şu günlerde sevgilinizin ilgi alanına girecek hobi setleri can sıkıntısını gidereceği gibi onu ne kadar iyi tanıdığınızı da gösterecektir.

SPOR AYAKKABI

Kadınlar spor ayakkabıya hayır demez. Çünkü en rahat ettikleri ayakkabı odur. Bot ya da klasik türde bir ayakkabı yerine, onun seveceği renklerde, hafif ve şık bir spor ayakkabı alabilirsiniz.

TASARIM TSHİRT

Pek çok internet sitesi, kendi tişörtünüzü yapmanıza imkân veriyor. Aynı zamanda, yine pek çok e-alışveriş sitesinden bu tip özel tasarımları uygun fiyata bulma şansınız da mevcut.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ KADIN İÇİN FİKİRLER, ÖNERİLER

1. FOTOĞRAF SÜRPRİZİ

Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.

2. AŞKINIZI ÇİZİN

Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıradışı hem de eğlenceli olabilir.

3. MUMU IŞIĞINDA YEMEK

Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.

4. AŞK TUTKUSU

İstediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu edinin ve üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.

5.BİRAZ MACERA

Çılgın bir kişiliğe sahipseniz, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterin.