Sevgililer Günü mesajı uzun anlamlı 2022 başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.

Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hristiyan şehitliğine gömüldü.

O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir. Sevgililer Günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.

2022 SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

14 Şubat 2021 Sevgililer Günü Pazartesi günü kutlanacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI UZUN ANLAMLI 2022

Varlığıyla yaşamımı aydınlatan sevgilim, bizim için tüm emeklerine minnettarım. Yaşamda karşılaşacağımız her sürprize beraber adım atmak için, nice 14 Şubat Sevgililer Günümüz olsun…



Yaşamın akıp gittiği tek düze bir dünyada kısılıp kalmışken şimdi olağan üstü renklere sebep olan sensin. Ve ben seninle birlikte olduğum için çok şanslıyım. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.



Biliyorum ki yollar karanlıktan geçtiğinde yanımda sen varsın. Ellerin ellerime dokunduğu sürece varlığım tamamlanmış olacak. Sevgilim, canım sevgilim iyi ki benimlesin.

Seni sevdiğim kadar yeşil ormanlar, sevinde mavi deniz ve rüzgar bizim nefesimiz. Dünyamı değiştirdiğin için ne mutlu bana . Bu manzaranın adı aşk olmalı. Sevgililer Günün kutlu olsun biriciğim!



Senden önce hayatı düşünmeden yaşamış gibiyim. Sonra sayende yıldızları fark ettim ve gökyüzüne bakmayı öğrendim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.



Sevgilin, seninle tanıştığımız günü düşünüyorum. Şimdiki halimizi hayal bile edemezdim. Bu büyük mutluluğu hayatıma getirişin bizim hikayemiz. Sen kalbinim sahibi, hep böyle kal. Seni çok seviyorum. Nice muhteşem 14 Şubatlarımız olsun.



Gözlerin gözlerime baktığında tüm dünyam adeta sana çekiliyor. Yıldız tozundan yapılmış kalpler taşıyoruz ve ışıltın bağımızı güçlendiriyor. Benim masal kahramanım, güzelliğini gördüğüm andan bu yana adeta bir saniyede olup bitti her şey. Benim bütün hayallerimde ve bütün dileklerimde aşkı taşıyan prenses sensin. Sevgililer Günün kutlu olsun.



Sevgililer Günü ne denli önemli olabilir? Ne kadar mühim senin için? Her günüm, her nefesim sana olan özlemimle parıldıyor. Sanırım aşık oluyorum. Karşılaştığımızda yüreğim çırpınıyor. Nefesim… İyi ki varsın.

Hastalanmış gibiydim ilk günlerimizde, çılgınca bir özlemekteydim her an varlığını. Bana ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi acılarım biraz dindi ve aşkınla beni huzurlu, mutlu bir hale getirdin. Sana tutuldum. Beni bir hayalciye dönüştürdüğün için teşekkürler meleğim. Seninle sihirli 14 Şubatlar bitmesin.



Bana artık özlemeden, sevmeden, durağan akan bir yaşam ıstıraptır. Sakın unutma sevgilim, sevmek seni daima yanımda hissetmem hem de yokluğunda kıvranmam. Çelişkiyle dolu bir istek, biraz hüzün ve aşk… Bu kalp senin için çarpıyor. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Paylaşıyoruz sevgimizi, hassas bir bitki gibi yetiştiriyoruz. Birbirimizin ellerini hiç bırakmayalım dediğimiz o utangaç ilk günler hatıralarımızda sevgilim. Seninle güzelleşmeyen, ışıldamayan bir 14 Şubat düşünemiyorum. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.



Yaşamın bana getirdiği en büyük enerji, ateş, bir eksen kayması gibi kendini dünyamda belli ettin. Her şey bambaşkaydı artık, tüm kalbimle senindim. Şimdi birbirimizi keşfederken aldığım keyfi hiçbir şeye değişmem. Günün kutlu olsun sevgilim.



Sevgililer Günü benim için tüm gündelik detaylardan taşıyor gibi şimdi. Sesini işitmek yaşamak kadar mühim, su kadar hakiki gözlerinin içine bakabilmek… Sevgililer Günü kutlu olsun sevgilim, senin için bir soran olursa o geceleri sabaha bağlayan ışık diyeceğim.

Her sabah gözlerimi açtığımda seni yanımda arıyorum. Bir kutlamanın ışıkları, mutlu insanlar ya da çöken akşam karanlığı sana dair karşı koyulmaz bir hisle kaplıyor tüm ruhumu. Seni çok seviyorum, her an özlüyorum. İyi ki varsın.



Sevgililer Günü bir tutam gökkuşağı gibi etrafı süslüyor. Senden uzakta olmak düşüncesiyle nefesimi elimden alıyor. Öylesine özlüyorum ki yanında değilken çıldıracağım. Benim her şeyim, kıymetli sevgilimsin. Sevgililer Günü kutlu olsun.



Aşkla örülmüş bir yolun iki ucunda birbirimize doğru yürüyoruz. Sabırsızım, ortada seninle buluşmak için can atıyorum. Yüreğim hızla çarpıyor. Ne yapsam senin için gibi görüyorum. Sevgililer Gününü aşkla kutlarım.



Güneşin doğuşunu izlemek, ayla ışıldayan bir gecede sahilde vakit geçirmek… Ne olur ki tüm gerçekleri seninle yaşasam, her şeyden çok seviyorum. Manzaraların anlam kazanması için benimle gel. İyi ki varsın.



Mevsimler geçip giderken heyecanlı ve çocuksu bir halde, paketlenmiş bir armağan gibi yaşamı bağrımıza basıyoruz. Elele tutuşmuş görüntümüz her şeyden daha değerli. Günümüz kutlu olsun sevgilim.

Ellerimiz birbirine dokununca tutuşmuştu kalplerimiz. Gözlerimin önünden gitmiyordun. Giysilerin, bakışların ve sesin… O anda kaldım bir süre. Gökyüzü dönüyordu ve bugüne uyandım adeta. Sevgililer Günü kutlu olsun aşkım, iyi ki varsın.



Yalnızlığımın bir yerinden yakalamıştın beni, neşeli hallerinle renkleri getirdin düşlerime. Gecemin kapısını çalan sendin. Müthiş hayaller kurmama sebep oldun sevgilim ve en huzurlu anlara beraber yelken açtık. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.



Gülüşünü aklıma mıhladığım bu yılların yanında Sevgililer Günü nedir ki, mevsimler nedir… Her an bizim, her başlayan gün bana en güzel hediyen. Biriciğim iyi ki varsın.



Sen ve ben birer zerresi koca evrenin, savrulurken birbirimizi bulmuş gibiyiz. Ve tamamlanmak duygusuyla güneşli günlere gülümsüyoruz. Seni çok seviyorum.



Birimizin diğerini anlamadığı bir an yokken bu huzura neden şaşırıyoruz ki? Kelimelere gerek kalmayan duygulu bakışların üzerimden eksik olmasın. İyi ki varsın.



Bu güne kadar hissettiğim en güçlü duygular sana, sana uzananlar sevgilim. Bir mucizenin yansıması olarak, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.



Kıymetini anladığımda yanımda bulunman ne büyük mutluluk diye düşünmüştüm. O günden beri her an seni düşünüyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun.”

Sen benim renklerim, atmosferim ve oksijenim, sebebimsin. Seninle geçen her mevsim benzersiz… Zaman akarken aşkımız kalbimde büyüyor. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım…”



Yaşama sebebim, dünyamı döndüren biricik sevgilim… Sevgililer Günün kutlu olsun iyi ki varsın.



Ruh eşim, seninle gözlerimiz buluştuğundan beri bir kıvılcımın büyüdüğü tatlı bir enerjiye dönüştüğü doğru kalplerimizde. Sevgililer Günün kutlu olsun.



Bir daha asla eskisi gibi olmayacağımı bilmiyordum seninle karşılaştığımda. Dünyam yerinden oynamıştı ve o andan beri hep yanında olmayı istedim. Ne mutlu bana, benimsin.



Sevgimizin etrafa ışık saçtığı yıllar boyunca daha nice 14 Şubatlar bizim olsun sevgilim.

Asla bitmeyecek bir merakla keşfettiğim aşk alevim, ruh ikizim… Biricik duygularını bana belli ettiğin andan bu yana her şey bambaşka. Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Daha nicelerine…



Bir kez daha güzel gözlerini görebilmek için yanıp tutuşuyordum, sonra benim oldun. İyi ki birlikteyiz, seni seviyorum.



Yalnız benim olduğun için değil seninle gurur duyduğum ve senden çok şey öğrendiğim için de şanslıyım. Seni her şeyden çok seviyorum.

Bana bambaşka hissettiren sevgilim. Gücün bana güç katıyor ve neşen keyfimi her halükarda yerine getiriyor. İşte bugün en mutlu 14 Şubatı bu yüzden yaşıyorum.



Ellerim ellerindeyken, diz dize ve göz gözeyken tüm zorluklara karşı koyabilir tüm güzellikleri yaşayabilirim. Önemli olan yanı başında uyanmak ve akşamları paylaşacağım her şeyle seni karşımda bulmak. Sevgililer Günün kutlu olsun.



Seni seviyorum. Nerede olduğumuz, neler hissettiğimiz, neler yiyip içtiğimiz hiç fark etmeksizin benim tek değişmeyenim… İyi ki varsın.



Huzurlu nice anılarda aşkımızın ışığı parlasın sevgilim. Nice 14 Şubatlarda sana aşkımı fısıldamak dileğimle…



Yıldızların ışıklarıyla parlayan güzel saçların, ellerimi mıknatıs gibi çeken tenin ve mis kokunla yaşamımın güzelliğisin. İyi ki benimlesin. Sevgililer Günümüz kutlu olsun…



Hayata açılan pencerem, beni elimden tutup yaşama sarılmaya çağıran da sensin. İyi ki varsın sevgilim, iyi ki seninim.



Sevgiyle büyüdüğümüz yaşamda daima el ele kalmak dileğimdir. Sevgililer Günün kutlu olsun.

SEVGİLİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2021

ESKİ NİSAN – ATAOL BEHRAMOĞLU

“Canımın yongası, sevdiğim,

Bir kaç gün çaldık ilkbahardan

Geçtik yıllardır özlediğim

Erguvan ışıklı kıyılardan

Aşkı sessizlik tanımlar

Gençken tersini düşünürdüm

Akşamla dönerken geriye dalgalar“

GÜNLERDEN ÖYLE BİR GÜN – METİN ALTIOK

“Günlerden öyle bir gündü;

Üstüne tarih düştüğüm.

Gözümün önüne geldi birden

Balkıyan güzel yüzün.

Ve yüreğim yandı söndü,

Ter bastı avuçlarımı.

Bir işlek kovan uğultusu

Kapladı kulaklarımı.

Uzandım usulca cigarama;

Yavan ömrüme katık.

Ben o gün öldüm gülüm,

Bir daha ölmem artık.”

ERENKÖYÜ’NDE BAHAR – YAHYA KEMAL BEYATLI

“Canan aramızda bir adındı

Şirin gibi hüsnü ana unvan

Bir sahile hem şerefti hem şan

Çok kere hayalimizde canan

Bir şi’ri hatırlatan kadındı.

Doğmuştu içimde ta derinden

Yıldızları mâvi bir semânın;

Hazzıyla harâb idim edânın

Hâlâ mütehayyilim sedânın

Gönlümde kalan akislerinden.“

SEVİYORUM SENİ – NAZIM HİKMET

“Seviyorum seni ekmeği tuza banıp yer gibi

geceleyin ateşler içinde uyanarak

ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi,

ağır posta paketini, neyin nesi belirsiz,

telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi,

seviyorum seni denizi uçakla ilk defa geçer gibi.

İstanbul’da yumuşacık kararırken ortalık

içimde kımıldanan bir şeyler gibi,

seviyorum seni “Yaşıyoruz çok şükür!” der gibi.”

NE BÖYLE SEVDALAR GÖRDÜM – İLHAN BERK

“Ne zaman seni düşünsem

Bir ceylan su içmeye iner

Çayırları büyürken görürüm.

Her akşam seninle

Yeşil bir zeytin tanesi

Bir parça mavi deniz

Alır beni.

Seni düşündükçe

Gül dikiyorum elimin değdiği yere

Atlara su veriyorum

Daha bir seviyorum dağları.”

BEN SANA MECBURUM – ATTİLA İLHAN

“Ben sana mecburum bilemezsin

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Ben sana mecburum bilemezsin

İçimi seninle ısıtıyorum.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

Bu şehir o eski İstanbul mudur

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor

Sokak lambaları birden yanıyor

Kaldırımlarda yağmur kokusu

Ben sana mecburum sen yoksun.”

ADINI FUNDA OTELİ KOY – EDİP CANSEVER

“Adını funda oteli koy

Sevdamızın da adını

Ayakları dibinde gün batımının.

Ve ağzında binlerce güneşin tadı

Dilinin ucunda yalnızca kendi adın.

Çünkü sevdikçe beni sen kendini tanıdın.”

BALZAMİN – CEMAL SÜREYA

“Sen el kadar bir kadınsındır

Sabahlara kadar beyaz ve kirpikli

Bazı ağaçlara kapı komşu

Bazı çiçeklerin andırdığı

İş bu kadarla bitse iyi

Bir insan edinmişsindir kendine

Bir şarkı edinmişsindir, bir umut

Güzelsindir de oldukça, çocuksundur da

Saçlarınla beraber penceredeyken

Besbelli arandığından haberli

Gemiler eskirken, deniz eskirken limanda

Sevgili”

BİTMEMİŞ ŞİİRLER VIII – TURGUT UYAR

“Hasret bir şey değil, Elagözlüm

Ömrümüz böyle olmamalıydı

Hep aşkta durmalıydı çağımız.

Sevdayı mısra mısra değil

Ömrümle yaşamalıydım.

Sonra, sonra gene böyle olmalıydı

Tadına varmadan çiçeklerin

Şehirde bir sen, bir de ben, yalınız.

Yeşil yaprak, alaca gölge, düşen yıldız

Bir gün en büyüğü karşısında gerçeklerin

Maceramız yarıda kalmalıydı…”

UZUN YAĞMURLARDAN SONRA – GÜLTEN AKIN

“Sen yağmurlu günlere yakışırsın

Yollar çeker uzak dağlar çeker uzak evler

Islanan yapraklar gibi yüzün ışır

Işırsa beni unutma

Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün

Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra birgün

Bir yer sızlar yanar içinde büsbütün

Her şeye rağmen ellerin üşür

Üşürse beni unutma“