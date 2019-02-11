Sevgililer günü mesajları, sözleri nedir? Uzun, anlamlı, romantik mesajlar nedir?

14 Şubat Sevgililer Gününe sayılı günler kala çiftler hediyelerini hazırlama telaşına düştü. Dünyanın her yerinde kutlanan 14 Şubat sevgililer gününde eşinize, nişanlınıza, sevgilinize hediyeler hazırlarken, en önemli detaylardan biri de anlamlı romantik sevgililer günü mesajları yazmak. İşte SMS ve Whatsapp'ta göndermek için uzun anlamlı, aşk dolu, resimli, kısa ve öz sevgililer günü mesajları haberimizde...

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI NEDİR 2019?

Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…

Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.

Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.



Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!



Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yalnızlığımı, çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım.

FACEBOOK'TA GÖNDERMELİK ROMANTİK UZUN SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI NEDİR?

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım ölümsüzlüğün adını aşk koyardım... Sevgililer günün kutlu olsun biricik aşkım!

Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim... Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.



Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Eskiler der ki; Her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim sende bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sevgilim, çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin. Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek isterdim. Ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Öperim dudaklarından gül kokulu yanaklarından her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!



O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ UZUN ANLAMLI MESAJLARI NEDİR?

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını. Muuckk!!!

ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI NEDİR?

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.. Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel olur. Benim en uzun ve en güzel rüyam, şu an bu mesajı okuyor. Seni çok ama çok seviyorum biriciğim. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an çünkü hiçbir şey seni sevmek gibi değil! Seni o kadar çok özledim ki... Sevgililer gününde yanında olup sana sana sarılmak için çıldırıyorum...

KOMİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI NEDİR?

Benim canıma tak etti sen de tık yok.

Panik yapmayın hepimiz sevdik ama geçecek.

Biri sizi seviyorsa gidin bu suça ortak olun.

Aşk elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle biter.

14 Şubat kuyumcuları kalkındırma günü.

Sevgililer günü gelse de, üzerine bir soğuk su içsek.

Sevgililer günü hediyeme sevgili almam lazım.

Kasım’da aşk başkaysa; sevgililer günü neden Şubat’ta?

Sevgililer günü iptal! Şaka şaka yine yalnızım da!

14 Şubat sevgililer günü için eleman alımı başlamıştır, bilginize.

Deliye her gün sevgililer günü. Seni deli gibi seven delin.

14 Şubat’ta sevgilinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? Ona değil bana hediye alın.

Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.

Duydun mu sevgililer günüymüş. Niye ki artık gençler günlük mü seviyorlarmış?

Sevgililer günü var da yalnızlar günü niye yok? Biz daha kalabalığız bence.

Bence sevgililer günü 29 Şubat olsun. Biz de öküz değiliz herhalde, 4 yılda bir sevgili buluruz artık.

– Sevgililer gününden hiçbir beklentim yok. Keman eşliğinde yatta yemek, bir kamyon gül, 20 karat tektaş, falan filan… Çok şey mi istiyorum ama?

14 Şubat’ta eski sevgilime Kandil mesajı atacağım, aşka gelmedi uyuz belki imana gelir.

Karar verdim, 14 Şubat’ta bizim asansöre hediye alacam. 10 senedir çıkıyoruz birbirimizi hiç kırmadık.

Milyonlarca yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat’ı da var.

Flaş Flaş Flaş! 14 Şubat Sevgililer Günü Hafta içi olması sebebiyle 30 Şubat’a ertelenmiştir. Tüm sevgililere duyurulur.

ANLAMLI KISA VE NET SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI NEDİR?

* Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun...

* Sana bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

* Sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!

*Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

*Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır… Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.

*Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!

*Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm… Sevgililer günün kutlu olsun!

*Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz… İyi ki varsın!

*O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini *Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

*Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

*Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

*Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dileğiyle sevgililer günün kutlu olsun!

* Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesen de görmesen de sevmesen de en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...

SEVGİLİLER GÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Zamanla Sevgililer Günü, Katolik Kilisesi'nin bir bayramı olmaktan çıkmış, tüm dünyanın kutladığı Sevgililer Günü'ne dönüşmüştür. Batı toplumlarında ve bir çok Doğu toplumunda sevgililerin eşlelirin birbirine çiçek, hediye aldığı ya da kartlar gönderdiği özel bir gün olarak kutlanmaktadır. Her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde inanlar 1 milyardan fazla kart göndermekte, trilyon doları bulan alışveriş yapmakta ya da milyarlarca mesaj atmaktadır. Sevgililer günü günümüzde tüketim toplumunda şirketler için de önemlidir. Piyasayı hareketlendiren Sevgililer Günü reklam ajanslarının, medyanın, TV kanallarının bir numaralı gündemi olmaktadır. Haftalar öncesinden başlayan hazırlıklarla insanlar Sevgililer Günü'nde alışveriş yapmaya teşvik edilmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR

Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırlırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı. Bu özel günde Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi ve ardından kafalarının üzerlerine koydukları kurban derisi ile Roma sokaklarında koşturarak gördükleri herkese dokunurlardı. Bu esnada genç kızlar gönüllü olarak ileri atılırlar ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çalışırlardı. O dönemde bu dokunuşların doğurganlıktaki bereketi arttırdığına inanılırdı. Bu bayramın arifesinde yani 14 Şubat‘ta ise genç kız ve erkeklerin isimleri kuraya yazılır ve bayram süresince çift olamaları sağlanırdı.

SEVGİLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

469 yılında Papa Roma bu ritüeli yasaklayarak yalnızca kura çekilişine izin verdi. Bu çekilişte de kız isimleri yerine yalnızca aziz isimlerinin yazılmasına izin verdi. Bunun sebebi de uygulamanın Hristiyanlık inancıyla uyuşmamasıydı. Bazı ülkelerde St. Valentine Day (Aziz Valentine Günü) olarak anılanSevgililer Günü ile ilgili tarihsel süreçte kesin bir kayıt bulunmamaktadır. Sevgililer Günü için bir efsane olabileceği düşünenler debulunmaktadır. Katolik Ansiklopedisi'nde Aziz Valentine ismi geçsede 14 Şubat tarihine kayıtlı olan Aziz Valentine sayısı üç tane olduğu için hangisinde kaynaklandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur.

Farklı tarihi dökümanlarda da bu özel günden bahsedilmemektedir. Fakat 14 Şubat günü 496 yılında Papa Gelasius tarafından Valentine onuruna kutlama günü olarak ilan edilmiştir. 1969 yılına kadar kilise takviminde bulunan 14 Şubatkutlamaları bu tarihte kilise takviminden çıkarılmıştır. Sevgililer Günü ile 14 Şubat bağlantısı ilk olarak 14. yy. da kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler. Aziz Valentine ile Sevgililer Günü ilişkisinin 14. yy.da ortaya çıktığı düşünülmektedir.