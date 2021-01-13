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  3. Sevgilisi ayrılmak isteyince bunalıma giren adam kendini 4 yerinden bıçakla yaraladı!

Sevgilisi ayrılmak isteyince bunalıma giren adam kendini 4 yerinden bıçakla yaraladı!

Samsun'da bir kişi sevgilisinin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine girdiği bunalım sonucu kaldıkları otel odasında kendini karnında bıçaklayarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sevgilisi ayrılmak isteyince bunalıma giren adam kendini 4 yerinden bıçakla yaraladı!

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir otelde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karın bölgesinin sağ ve sol bölgesinden olmak üzere 4 yerinden bıçakla ağır yaralanan 32 yaşındaki P.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

P.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis yaptığı araştırma sonucu P.Y.'nin otel odasında 25 yaşındaki kız arkadaşı T.K. ile birlikte kaldıkları, aralarındaki ayrılma meselesi yüzünden bunalıma giden P.Y.'nin kendi kendini karnının 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladığını tespit etti. Genç kadın ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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