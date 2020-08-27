Sevgilisi tarafından dövülen kadına yardım etmek isterken bıçaklandı
İzmit'te bir kadının sokak ortasında darbedildiğini gören 30 yaşındaki Yücel Kaya, duruma kayıtsız kalamayarak duruma müdahale etti. Dayak yiyen kadına yardım etmek isteyen Kaya, kadını döven erkek arkadaş tarafından kalbinin altından iki kez bıçaklandı.
İZMİT'te Yücel Kaya (30), erkek arkadaşı K.D.'nin darbettiği B.Ç.'ye yardım etmek isterken bıçaklandı. Kaya tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan şüpheli K.D. gözaltına alındı.
Olay, İzmit sahil kenarında dün gece yarısı saatlerinde meydana geldi. Bir kadının erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini gören Yücel Kaya, koşup ayırmaya çalıştı. Kadının erkek arkadaşı K.D. (31) ile aralarında tartışma çıkan Kaya, kalbinin altından 2 bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yücel Kaya'yı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada hemen ameliyata alınan Kaya, hayati tehlikeyi atlatırken, olay sonrası kaçan K.D. polisin takibi sonucu gözaltına alındı.
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