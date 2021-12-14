Sevgilisinden dayak yiyen Ferhat Güzel'e, Seyhan Soylu sahip çıktı! "Erkeğin güzeli korkma, ben seni korurum"

Hafta içi her gün Flash TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Al Sana Haber programı geçtiğimiz gün yine eğlenceli dakikalara sahne oldu. Programa her gün farklı ünlü simalar yorumcu olarak katılıyor ve renkli konular, bomba haberler gündeme geliyor.

"NİHAT DOĞAN'DAN DESTEK"

Bu haftanın ilk gününde sevgilisi Nur Aksoy’dan dayak yiyerek karakola sığınan Ferhat Güzel, magazin gündemine düşünce, Seyhan Soylu ve programın yorumcuları bu durumu dillerine doladılar. Nihat Doğan ekranlardan “Eğer burada Ferhat kadına şiddette bulunmuş olsaydı herkes ayaklanmıştı. Ferhat’ın acilen yayına bağlanıp ağlaması lazım. Kadın Şiddeti Mağduru Derneği var. Kendisine de ulaşılamıyor. Telefonları kapalı. Hayatından endişe ediyoruz.” diyerek Ferhat Güzel’e çağrıda bulundu.

"KORURUM" DEDİ

Seyhan Soylu ise “Ferhat korkma, ben seni korurum” derken konuk yorumcu Nurcan Sabur canlı yayında Ferhat Güzel’ i aradı ancak kendisi telefona çıkmak istemediğini belirtti. Daha sonra Nihat Doğan’ a mesaj atarak yakında basın açıklaması yapacağını ve hayatta olduğu bilgisini verdi.

"HASTANE MASRAFLARIN BENDEN"

Seyhan Soylu yine Ferhat Güzel’ e “Ferhat, erkeğin güzeli, delikanlının hasosu, ben seni isotla beslerim. Korkma.” diye seslendikten sonra “Tabi biraz güldük eğlendik inşallah kolun bacağın kırılmamıştır. Kırılmışsa bütün hastane masraflarını ben karşılıyorum.” diyerek kahkahalarını tutamadı.

DAYAĞI CANLANDIRDILAR

Bahar Candan ile birlikte Ferhat Güzel’in nasıl dayak yemiş olabileceğini canlandıran Seyhan Soylu peçeteden bıyık yaparak karşılıklı bir mizansen yaptı. Stüdyodakiler ve ekran başında izleyenler bu anları kahkahalarla izledi.

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