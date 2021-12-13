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  3. Ünlü şarkıcı Ferhat Güzel sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı! "Senin karnını deşeceğim"

Ünlü şarkıcı Ferhat Güzel sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı! "Senin karnını deşeceğim"

Ferhat Güzel, Taksim'de gittiği bir eğlence mekanında para ilişkisi nedeniyle sevgilisiyle tartıştı ve iddiaya göre sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İkilinin evde de devam eden tartışması, karakolda son buldu.

Ünlü şarkıcı Ferhat Güzel sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı! "Senin karnını deşeceğim"

Şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren Ferhat Güzel, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. İddiaya göre şarkıcı, 27 Ağustos'ta Taksim'de gittiği bir eğlence mekanında para ilişkisi nedeniyle sevgilisiyle tartıştı. İkilinin evde de devam eden tartışması, karakolda son buldu.

Sabah'ın haberine göre, Taksim'deki bir mekanda eğlenen iki sevgili, bir süre sonra aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra mekandan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de tartışmaya devam ederken kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada Nur Aksoy, mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı.

Ünlü şarkıcı Ferhat Güzel sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı! Senin karnını deşeceğim

KARAKOLLUK OLDULAR

"Senin karnını deşeceğim" diye tehditler savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonu duvara fırlattı. Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca evden kaçtı. Yolda gördüğü polislere sığınan şarkıcı ve sevgilisi olay sonrası karakolu götürüldü.

İDDİALARI REDDETTİ

Ferhat Güzel'e bıçakla saldırdığı ileri sürülen Nur Aksoy ise iddiaların aksine şarkıcının kendisini darp ettiğini ve zorla eve götürdüğünü söyledi. Evde de darp edildiğini söyleyen Aksoy, şarkıcının kendisine tekme ve yumruk attığını ileri sürdü. Şarkıcı Ferhat Güzel ise sevgilisine kendisine bıçakla saldırdığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Ferhat Güzel sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı! Senin karnını deşeceğim

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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