Fulham Everton maç özeti izle 2-3!Şarkıcı Tuğba Özerk'ten Nusret'e göndermeCumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesinde konuştuFenerbahçe'de derbi öncesi bek sıkıntısı!Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdiÜnlü Popçu Ege'nin Koronavirüs testi pozitif çıktıAnne-oğul bir saat arayla kalp krizinden öldü! Katıldıkları düğünden cenazeleri çıktıKPSS ortaöğretim sorusu: 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan kuruluşun adı nedir?2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sevgilisini rahatsız eden şahsın topuklarına sıktı

Sevgilisini rahatsız eden şahsın topuklarına sıktı

Kahramanmaraş'ta bir kişi, sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü şahsı silahla ayaklarından vurarak yaraladı.

Sevgilisini rahatsız eden şahsın topuklarına sıktı

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Osman D. mahallede karşılaştığı 40 yaşındaki Sıddık Ş.'yi  bir daha sevgilisini rahatsız etmemesi için uyardı. Çıkan tartışma üzerine Osman D. üzerinde taşıdığı silahla Sıddık Ş.'yi ayaklarından vurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şahıs, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheliyi ise olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan Osman D.'nin, sevgilisini rahatsız ettiği için Sıddık Ş.'yi vurduğunu söylediği öğrenildi.

Sevgilisini rahatsız eden şahsın topuklarına sıktı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT