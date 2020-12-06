Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel bastı! Çırılçıplak soyundu

Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, Adnan A. sevgilisi Seher A. ile buluştuktan sonra Beyoğlu'nda bir otele gitti. Seher A. masada sevgilisinin agresif hallerinden şüphelenip Adnan A.'yı gizlice takip etti. Otele peşinden giden kadın, resepsiyona yönelerek Adnan A.'nın kaldığı oda numarasını öğrenmek istedi. İstediğini alamayan Seher A. ortalığı ayağa kaldırıp soyunmaya başladı. O rezaletin görüntüleri anbean otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

"SEVGİLİM BURAYA GELMEZSE SOYUNACAĞIM"

Resepsiyon görevlisine sevgilisinin adını söyleyerek kaldığı oda numarasını öğrenmeye çalışan genç kadın olumsuz yanıt alınca otel görevlisine bağırmaya başladı. Genç kadının yoğun isteği üzerine odayı arayarak durumu anlatan resepsiyonist, Adnan A.'dan görüşmek istemediğine dair yanıt alıp, genç kadına durumu söyledi. Otelden ayrılması istenen genç kadın ise üzerindeki paltoyu çıkartıp, Adnan'ın gelmemesi durumunda soyunacağını belirtti.

ÜZERİNDEKİLERİ BİR BİR ÇIKARDI

Otel görevlisi 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Genç kadın ise her geçen dakika sonrası kıyafetlerini çıkartmaya devam etti. Çırılçıplak kalana kadar soyunan genç kadın, polislerin gelip müdahale etmesi sonrası paltosunu giydirilerek emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İfadesi alınan genç kadın yaşanan olayı anlattıktan sonra olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otelden alınan güvenlik görüntüleri delil olarak kabul edilip genç kadın hakkında hayasızca harekette bulunma suçundan dava açıldı. 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen genç kadın, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan dava açılan Seher A. isimli genç kadının davası Asliye Ceza Mahkemesinde görüleceği ve 1 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilirken davayla ilgili erkek arkadaşın taraf olmadığı öğrenildi. Otel görevlilerinin de konuyla ilgili şikayeti ve lobiyi gören güvenlik kamera kayıtları soruşturmaya dahil edildi.