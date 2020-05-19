Sevgilisiyle yatakta yarı çıplak poz paylaşan Edis fotoğrafı hemen sildi

Sosyal medyada gündem olan Edis payaşımı ile kafaları karıştırdı. Sevgilisi olduğu düşünülen bir kadınla sarmaş dolaş poz veren ünlü şarkıcı paylaşımını hemen kaldırdı.

FOTOĞRAFI HEMEN KALDIRDI

Fotoğrafı paylaşan Edis 'Yazdır artık' notuyla yayınladı. Ünlü popçunun resmi neden yüklediği ve sonra neden hemen kaldırdığı ise akıllarda soru işareti oluşturdu. Fotoğrafa dikkatlice bakan Edis'in hayranları paylaşımdaki genç kadının burnunda hızma olmasından dolayı Aybuke Albere olduğunu iddia etti.

İşte Edis'in kaldırdığı fotoğraf:

Edis daha önce Aybuke Albere hakkında:

"İzmir'de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13, 14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar Aybüke'nin sesini hayranlıkla dinliyordum. Benim de ergenlik zamanım, sesim kötüydü..." demişti.

AYBÜKE ALBERE KİMDİR?

Aybüke Albere 1990 İzmir doğumlu. Kendi bestelerini yapıp yüzbinlere konser vermeyi hedefliyor. Kendine güveni yüksek. Jüriyi etkileyeceğine inanıyor. O Ses Türkiye elemesinde Ajda Pekkan'ın Yaz Yaz Yaz şarkısı ile yarıştı. Jüriden kimseyi kendine döndüremedi. Ne Diyorsan isimli bir şarkısı var.