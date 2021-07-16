Sevginiz batsın! Bir kadını katletti, savunması pes dedirtti "Barışsaydı, öldürmeyecektim"

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan olayda 7 yaşındaki Hatun Güneş, motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurularak öldürüldü. Güneş'i öldüren cinayet şüphelisi Yusuf Kaçar'ın sözleri ise duyanların kadını dondurdu.

AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN KATLEDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçar, Güneş'i kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğünü, ‘Eğer barışma teklifimi kabul etseydi öldürmeyecektim’ dediği öğrenildi. Kan donduran cinayet, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Güneş'in (27) sevgilisi olduğu öğrenilen Yusuf Kaçar, motosikletiyle seyir halinde olan kadının önünü kendi aracıyla kesti. İkili arasında çıkan tartışmada Güneş, Kaçar'a yanından gitmesini aksi halde polisi arayacağını söyledi. Barışma teklifi reddedilen eski sevgili, aldığı olumsuz yanıtlar karşısında deliye döndü. Aracından aldığı pompalı tüfekle Güneş'e ateş açtı ve aracıyla olay yerinden kaçtı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Üzerine açılan ateş sonucunda kanlar içinde yere yığılan genç kadın ağır yaralandı. Cani eski sevgili olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Güneş'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN BİR SÜRE ÖNCE ÇIKTI

Yusuf Kaçar, vahşi cinayetin ardından teslim oldu. Kaçar'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı ve uyuşturucudan dolayı emniyette kaydının olduğu öğrenildi. Katil zanlısının verdiği ifadede "Barışsaydı öldürmezdim" dediği öğrenildi. Öte yandan Kaçar'ın, talihsiz kadını daha önce farklı numaralardan arayarak taciz ettiği belirlendi. İkilinin ilişkilerinin yaklaşık 3 ay sürdüğü de belirlenirken zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.