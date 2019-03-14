Sevilen dizi final yapıyor

Kanal D'nin büyük umutlarla yayına soktuğu dizisi Yüzleşme'nin erken final yapacağı iddiası şok etkisi yarattı. Başrollerinde Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı Yüzleşme reyting kurbanı oldu.

KANAL D'NİN BOMBASIYDI

Yüzleşme Kanal D'nin son bombası olarak görülüyordu. Farklı senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile rakiplerini sollaması neredeyse kesin gözüyle bakılan dizi daha ilk bölümden reytinglerde çok gerilerde kaldı.

DİZİ NE ANLATIYORDU?

Yüzleşme'de hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkıyor. Yaşanan olaylarla kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

YAPIMCI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Dizinin final yapacağı iddiasına henüz yapımcıdan ya da kanaldan net bir açıklama gelmedi.

Yeşim Ceren Bozoğlu dizide verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik "Kadınlar" adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi. Devlet Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar, Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı.Semih Kaplanoğlu, ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynamıştır.

Bozoğlu'nun başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde "en iyi film "ödülünü kazanan Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi Bahtıkara da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girecek. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynamıştır.

2 Eylül 2007 yılında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlenmiştir. 2010 yılında eşinden ayrılmıştır. Lale Mansur, Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak Canım Babam adlı diziye geçmişti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide Müdür muavini Zehra Öğretmen rolünde oynayacaktır.

Rol aldığı ve yönettiği bazı oyunlar

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Örümcek Kadının Öpücüğü

Tersine Dünya

Sessizlik

Arthuro Ui'nin Önlenebilir Yükselişi

-Totlar

-Oyun Nasıl Oynanmalı

-Filmografisi[kaynağı değiştir]

-O Hayat Benim - 2014 - Nuran

-BKM Güldür Güldür-2013-Oya

-Bebek İşi - 2013 (Rahşan)

-Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik

-Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu) [1]

-Ateşin Düştüğü Yer - 2012

-Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen

-Canım Babam - 2011 - Alev

-Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim

-Bahtı Kara - 2009

-Yüreğine Sor - 2009

-Deli Deli Olma - 2008

-Kirpi - 2008 - Dilarasu

-Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006

-Eve Dönüş - 2006

-Polis - 2006

-Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp

-Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra

-Alanya Almanya - 2005

-The İmam - 2005

-Öteki Gece - 2005

-Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal

-Meleğin Düşüşü - 2004

-Bir Aşk Hikayesi - 2004

-İki Genç Kız - 2004

-Arapsaçı - 2004

-Günahım Neydi Allahım - 2003

-Sultan Makamı - 2003

-Azad - 2002 - Göze

-Gülbeyaz - 2002 - Meryem

-İngiliz Kemal - 2001

-Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün

-Gece Martıları - 2000

-Sıcak Saatler - 1998