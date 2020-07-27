Sevilen uygulama Telegram güncellendi!

Geçtiğimiz aylarda yaptığı güncelleme ile birlikte ,animasyonlu çıkartmalar gibi birçok özellik ekleyen Telegram kullanıcılarını şaşırtmıştı. dün yapılan yeni güncellemeyle beraber Telegram'ı açanlar farklı özelliklerle karşılaştı.

Telegram uygulamasına yeni gelen güncelleme ile birlikte artık kullanıcılar profil resmi yerine profil videosu kullanabilecekler. Bu yeni işlevle beraber profil videosu kullandığınız zaman birisi profilinize girince profil resmi yerine kısa bir video oynatılacak. Bunun yanı sıra artık daha önce kullandığınız profil resimlerinizi ve videolarınızı inceleyebilecek, bunları da ana profil resmi olarak kullanabileceksiniz.

Yeni eklenen bir başka özellik ise ön kamera ile çekilen herhangi bir resim yada video artık medya düzenleyicide yumuşak ten seçeneği ile düzenlenebilecek.

Telegram'ın yaptığı güncelleme ile berabergelen diğer özelliklerden biri de, dosya yükleme sınırınının 1.5 GB olarak belirlenen dosya yükleme sınırının 2 GB’a çıkarılması. Bu güncelleme, özellikle ofis ortamındaki kullanıcıları sevindirdi. Ayrıca Telegram, kişilerinizle aranızdaki mesafeyi belirten yakındaki kişiler özelliğini de geliştirmeye başladığını duyurdu. Artık biri size bir fotoğraf gönderdiğinde sohbete girmeden fotoğrafın küçük resmini görebileceksiniz.

Tüm bunların yanı sıra güncelleme ile birlikte gelen son yenilik ise uygulamadaki müzik çalar kısmının, sadece Android kullanıcıları için yenilenmiş olması.