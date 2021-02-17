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Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu maçında Sevilla, Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Futbolseverler de maç hakkında bilgi sahibi olmak için Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde...

Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Şuana kadar oynanan 2 son 16 Turu maçında futbolseverler keyifli anlar yaşarken gözler bugün oynanacak olan Sevilla - Borussia Dortmund maçına çevrildi.

SEVİLLA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Sevilla ile Borussia Dortmund arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 1. maçı Estadio Ramon Sanchez Pizjuan stadyumunda oynanacak. Mücadelede Danny Makkelie düdük çalacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Sevilla ile Borussia Dortmund arasında oynanacak olan maç Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak. Mücadele  BeIN Sports HD2'den naklen olarak şifreli yayınlanacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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