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Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

İngiltere'de, istifa eden Sağlık Bakanı Matt Hancock'un görevini bırakmasının ardından kebaplı kutlama yapıldı. İstifa şerefine bir restoranda 1000 kebap dağıtıldı.

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

İngiltere akıl almaz görüntülere sahne oldu. Sağlık Bakanı Matt Hancock'un görevini bırakması kebapla kutlandı. İngiltere'de bir restoran, eşini aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından istifa eden Sağlık Bakanı Matt Hancock'un görevini bırakmasını, ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladı.

Başkent Londra'da 5 şubesi bulunan ve kebaplarıyla ünlü restoranın işletmecileri, Old Street'teki şubelerinde, istifa eden eski Bakan Hancock'un görevini bırakmasını farklı bir yöntemle kutlayarak gündeme geldi. Restoranın sosyal medya hesabından, istifasını memnuniyetle karşıladıkları bakanın elinde kebapla fotoğraflarını paylaşan işletme sahipleri, Hancock'un görevi bırakmasını kutlamak için 1000 kebabın halka ücretsiz dağıtılacağını duyurdu.

"DAHA ÖNCE İSTİFA ETSE DAHA İYİ OLURDU"

Bakanın istifasının ücretsiz kebap dağıtılarak kutlanması, müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Restorana gelen ve kebabı çok sevdiğini söyleyen müşterilerden biri, Hancock'un geç de olsa istifa ederek doğru olanı yaptığı belirtti ve "Daha önce istifa etse daha iyi olurdu ama hiç olmamasından iyidir." ifadesini kullandı.

Restoranda çalışan şeflerden Sam, herkesin Hancock'un kararlarından bıktığını dile getirerek, "Bu (Hancock'un istifası) kesinlikle kutlamamız gereken bir şeydi." değerlendirmesinde bulundu. Ortakları Ed, Stephen ve Manu'nun daha önce Türkiye'de bulunduğunu ve Adana'yı ziyaret ettiğini söyleyen Sam, burada Adana kebabın tarifini öğrendiklerini söyledi. Restoran sahipleri, kutlama etkinliği kapsamında, kanserle mücadeleyi destekleyen bir hayır kurumu için de bağış topladı.

NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

The Sun gazetesi, 25 Haziran'da, evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımlamıştı. Haberde, Hancock'un, üniversite arkadaşı Coladangelo'yu, geçen mart ayında 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği belirtilmişti.

Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabullense de "ülkeyi salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam edeceğini" duyurmuştu. Ancak baskılara daha fazla dayanamayan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmesini gerekçe göstererek, 26 Haziran'da istifa etmişti.

Habere konu olan fotoğrafların çekildiği 6 Mayıs'ta hükümet, vatandaşlardan hane halkı dışından insanlara sarılmamalarını istiyordu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!

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