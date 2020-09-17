Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral isyan etti: " Bizi rahat bırakın"

Evinde verdiği doğum günü partileri ile gündemden düşmeyen Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, hakkında çıkan haberlere isyan etti.

Bebek'te bir mekan çıkışı kameralara yansıyan çift kendilerini eleştirenlere isyan etti. Sevgilisi için evinde verdiği yaş günü partisinde 10 kişinin corona virüs testi pozitif çıkan Türkiye Güzeli Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde de kendi doğum gününde parti verdi ve bu olay büyük tepki çekmişti.

"YASA DIŞI BİR ŞEY YAPMIYORUZ"

Yiğit Marcus Aral, "Birkaç dizide oynamış kim varsa Instagram'dan bize sallıyor. İşin aslı şu; bizim partimizde, bizim yakın grubumuzda corona olan yok. Genel olarak o haftalarda olan ve bizim tanıdığımı beş veya 10 kişi korona oldu diye konuşuluyor. Bunu kimse 'Ben pozitifim' diye boynuna asmıyor zaten. Yani benim doğum günüme gelip de 10 kişi corona kapmış gibi bir şey yok" dedi.

"Bizi rahat bıraksınlar" diyen Aral, "Yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Normal doğum günü partisiydi. Evdeydik, mekanda da değildik. Bu tip şeyler normal. Benim hiçbir şeyim yok. Sonuçlarım negatif. Sağlığımız yerinde" şeklinde açıklama yaptı.

'O İSİMLERİ TANIMIYORUM'

Sosyal medyadan corona virüs salgınını küçümsediği gerekçesiyle Demet Akalın ve Burcu Kıratlı gibi ünlü isimlerin eleştirilerine maruz kalan Şevval Şahin, "Önemsememek değil. Ben sözlerimde herkes değil maksimum 10 kişi corona virüs oldu dedim. O isimleri de tanımıyorum, bilmiyorum. Gerçekten ne dediler okumadım bile. Tanımıyorum ki" diyerek yanıt verdi.

Son olarak konuşan Marcus Aral, "İki dizide oynayan kendini tıbbi profesör zannediyor. Bize ahkam kesiyorlar. Herkes kendinden sorumlu. Tüm dünya da biliyor. 65 yaş üstünü etkiliyor, genç insanları etkilemiyor. Evinde yaşlı varsa dikkat edeceksin tabii ki. Bize 'cahil' diyenler Yeditepe Üniversite mezunu. Ben de gitmiştim bir sene. Kimse tıp profesörü değil yani. Sağlık Bakanı da değiller. Corona virüste bir nezle yani sonuçta. İsveç'e baksınlar. Okusun, öğrensinler. Orada bir şey yok. Biz saygımızdan yine de maske takıyoruz" dedi.