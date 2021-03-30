Seyahat Acentesi Satış Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Seyahat Acentesi Satış Görevlisi Maaşları, İş İlanları

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi görev tanımı nedir, Seyahat Acentesi Satış Görevlisi ne iş yapar, Seyahat Acentesi Satış Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seyahat Acentesi Satış Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi iş sağlığı ve güvenliği ve çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan kişidir.

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Seyahat Acentesi Satış Görevlisi Maaşları

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Seyahat Acentesi Satış Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seyahat Acentesi Satış Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi Ne İş Yapar?

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Turizm kaynakları ve mevsim özelliğine göre seyahat edecek kişilerin ilgisini çekecek turistik yerleri araştırıp tespit etmek,

b) Turistlerin buralarda kalacağı süreleri ve uğrayacakları güzergahları belirlemek,

c) Gezilecek yerlerin tarihi, turistik ve kültürel özelliklerini gösteren programlar hazırlayıp maliyetini hesaplamak,

d) Dış turizm acentesi ile diyalog kurarak hazırlanan veya uygulanması istenen programa göre gerekli araştırmaları yapmak,

e) Otel, lokanta ve otobüs rezervasyonları için bu işlerle uğraşan şirketlerle bağlantı kurup dış turizm

f) Şirketlerle bağlantı kurup, yurt içi veya yurt dışı gezi amacı ile acenteye şahsen, telefonla, mektupla ya da diğer haberleşme araçları ile başvuran kişi ya da gruplara, gezi düzenlenen yerler tarihler, ücretler, ödemeler vb. konularda bilgi vermek,

g) Rezervasyon yapıp, gezilere katılmak isteyen kişilerin kimlik, adres, telefon numarasını gideceği gezi ile ilgili bilgileri deftere işlemek,

h) Kayıtları yapıp, müşterilere seyahat programı hakkında önerilerde bulunmak,

i) Biletleri, faturaları ve diğer dokümanları doldurup dağıtarak bagajları yerleştirmek,

j) Gelecek turistleri karşılayıp, otele getirerek, yerleştirme işlemlerine nezaret etmek,

k) Programa göre rehber tercüman ile turistleri gezdirip, gezi ile ilgili konaklama ve ağırlama rezervasyonlarını yapmak,

l) Yolcuların rahat etmesi için ihtiyaçlarını sağlayıp program bitiminde turistleri yolcu etmek,

m) İptal edilen gezileri bedellerini yolculara iade etmek,

n) Özel seyahat kolaylıkları, paket turları için ayarlamalar yapabilir, eski veya diğer özel aletleri kiralayabilir.

o) Yurt içi özel gezi taleplerini karşılayabilir,

p) Pasaport vize ve yabancı döviz sağlayıp diğer özel ihtiyaçları karşılar.

Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar meslek ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar alt ana grubun içerisindedir

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları meslek grubundadır.

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Seyahat Acentesi Satış Görevlisi mesleğinin meslek kodu 4221.07 olarak belirlenmiştir

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