Seyahat Servis Elemanı (Host,hostes,otobüs-Tren) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Seyahat Servis Elemanı (Host,hostes,otobüs-Tren) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seyahat servis elemanı, otobüs ve tren seyahatlarında yolcuları seyahat hakkında bilgilendiren, rahat bir şekilde seyahatlarını sağlayan ve yolculara çeşitli hizmetler sunan kişidir.

Seyahat Servis Elemanı (Host,hostes,otobüs-Tren) Maaşı Ne Kadar? 2021 Seyahat Servis Elemanı Maaşları

Seyahat Servis Elemanı maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Seyahat Servis Elemanı (Host,hostes,otobüs-Tren) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Seyahat Servis Elemanı Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Kişisel Hizmetler Veren Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberlerdir.

Seyahat Servis Elemanı (Host,hostes,otobüs,Tren) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Seyahat Servis Elemanı (Host,hostes,otobüs-Tren) mesleğinin meslek kodu 5111.04 olarak belirlenmiştir

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