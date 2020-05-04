İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. kez toplanan kabine toplantısı sonras korovirüs önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında seyahat yasağı kalkan 7 ile de değindi.

Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs salgıno nedeniyle getirilen kısıtlamalara ilişkin alınan kararları açıkladı. Erdoğan, 7 ilde kısıtlamanın sona erdiğini söyledi. 

"SEYAHAT YASAĞI BU GECEDEN İTİBAREN 7 İLİMİZ İÇİN SONA ERİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz.Bu illerimiz; Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT