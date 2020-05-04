Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs salgıno nedeniyle getirilen kısıtlamalara ilişkin alınan kararları açıkladı. Erdoğan, 7 ilde kısıtlamanın sona erdiğini söyledi.

"SEYAHAT YASAĞI BU GECEDEN İTİBAREN 7 İLİMİZ İÇİN SONA ERİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz.Bu illerimiz; Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.