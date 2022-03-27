Seyda Ahmet Vani Hazretleri kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? İşte, Şeyh Seyda Ahmet Vani Hazretleri'nin biyografisi...

Şeyh Seyda Ahmet Vani Hazretleri'nin vefat haberine ilişkin sosyal medyada paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Siyasilerden, din adamlarına bir çok insanın taziye mesajıyla birlikte Seyda Ahmet Vani Hazretleri kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? soruları merak edildi. İşte, Şeyh Seyda Ahmet Vani Hazretleri'nin biyografisi...

SEYDA AHMET VANİ HAZRETLERİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, ŞEYH SEYDA AHMET VANİ HAZRETLERİ'NİN BİYOGRAFİSİ...

Nakşibendi Meşayıhından Sultan Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri'nin Hem Damadı Hem Kalan Son iki Halife'sinden Biri Şeyh Seyda Ahmet El Vani Hazretleri, 16 Mart tarihinde yoğun bakıma alındı. Hastalığının ne olduğu henüz bilinmeyen Şeyh Seyda Ahmet El Vani, 27 Mart 2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu. 70'li yaşlarında olduğu tahmin edilen Şeyh El Vani'nin ölüm nedeni bilinmemektedir.