Seyed Mehdi Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Mehdi Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seyed Mehdi Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seyed Mehdi Hosseini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seyed Mehdi Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Mehdi Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seyed Mehdi Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Mehdi Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyed Mehdi Hosseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyed Mehdi Hosseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyed Mehdi Hosseini 16 Eylül 1993 tarihinde Qom şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سید مهدی حسینی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyed Mehdi Hosseini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seyed Mehdi Hosseini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Seyed Mehdi Hosseini'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Seyed Mehdi Hosseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyed Mehdi Hosseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Seyed Mehdi Hosseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyed Mehdi Hosseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Saba Qom U21

1 Temmuz 2013 yılında Saba Battery

1 Ocak 2014 yılında Est. Khounsorkh

30 Haziran 2015 yılında Saba Battery

19 Temmuz 2017 yılında Oxin Alborz

21 Temmuz 2018 yılında Aluminium Arak

12 Ağustos 2021 yılında Mes Rafsanjan

Seyed Mehdi Hosseini kimdir

Seyed Mehdi Hosseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyed Mehdi Hosseini şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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Seyed Mehdi Hosseini nereli

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