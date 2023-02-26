Seyed Mohammad Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Mohammad Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyed Mohammad Hosseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyed Mohammad Hosseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyed Mohammad Hosseini 7 Ocak 1995 tarihinde Gachsaran, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سید محمد حسینی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyed Mohammad Hosseini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seyed Mohammad Hosseini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Seyed Mohammad Hosseini'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Seyed Mohammad Hosseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyed Mohammad Hosseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seyed Mohammad Hosseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyed Mohammad Hosseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Fajr Sepasi U19

1 Temmuz 2014 yılında Fajr U21

1 Temmuz 2015 yılında Fajr Sepasi

14 Temmuz 2018 yılında Naft M.I.S F.C.

26 Temmuz 2019 yılında Sorkhpooshan

29 Aralık 2019 yılında Esteghlal Khz.

9 Eylül 2020 yılında Machine Sazi

19 Eylül 2021 yılında Havadar SC

6 Temmuz 2022 yılında Esteghlal FC

20 Ağustos 2022 yılında Tractor

Seyed Mohammad Hosseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyed Mohammad Hosseini şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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