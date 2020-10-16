Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı? Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden 'Huysuz Virjin' karakterini canlandıran Seyfi Dursunoğlu'nun mal varlığını bıraktığı kurum ve kişiler belli oldu. Peki Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı? Seyfi Dursunoğlu mirası ne kadar?

SEYFİ DURSUNOĞLU MİRASINI KİME BIRAKTI?

87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu 17 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dursunoğlu, röportajlarında birçok kez belirttiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na oturduğu Üsküdar’daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini bıraktı.

CİPİNİ YARDIMCISINA BIRAKTI

Ünlü sanatçı, yeğeni Güliz Buyrukbilen'e ise evinde yer alan şahsi eşyalarını miras bırakırken yardımcısı Ümit Yazıcı'ya kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti.

SAHNE KIYAFETLERİNİ TÜRKER İNANOĞLU VAKFI'NA BIRAKTI

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin'le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı'na emanet etti.

Usta sanatçının cenaze işleri ve Üsküdar Küplüce Aile Mezarlığı’ndaki mezarının yapımı da Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı tarafından üstlenmesi istendi.

Dursunoğlu'nun iki mirasçısı vasiyet okunurken yer almadığı için 24 Aralık'ta ikinci bir celse daha düzenlenecek.

Vasiyet okunduktan sonra vasiler itirazda bulunmazlarsa mal varlığının dağıtımı gerçekleşecek.

