Seyhan Soylu imajını değiştiren Berdan Mardini'nin kendisine özendiğini ima ederek alay etti! "Bu kılıkta kimse çocuk da doğurmaz sana"

Hafta içi her gün saat 15.30 – 17.30 saatleri arasında canlı olarak yayınlanan programda Seyhan Soylu beklenmedik bir performans göstererek izleyiciyi ekrana kilitledi.

"BANA BENZEMİŞ"

Seyhan Soylu, programda yeni imajıyla çok konuşulan Berdan Mardini’yi hedef aldı. Saçlarını sarıya boyayıp kaşlarının rengini açtıran, göğüs kıllarını tamamen aldırıp göğüs dekoltesi veren Berdan Mardini’nin yeni imajı çok konuşuldu. Seyhan Soylu; “Berdan Mardini’ nin yeni imajı çok komik yahu, adam resmen bana benzemeye çalışmış. Geçen günde Selin Ciğerci’nin kocası beni kıskanmış olacak ki saçlarını kısa ve sarı yapmışlar. Yahu bunlar nasıl adamlar yahu. Erkek adam saçını sarıya boyar mı? Göğsüne, vücuduna Ağda veya epilasyon yaptırıp dekolte pozlar verir mi lan. Siz nasıl delikanlısınız? Gerçi bu yeni imajında beni örnek almasına bayıldım. Bana bir şey olsa programa moderatör olarak gelebilir bana benzemiş çünkü. ))” diyerek stüdyodakiler, teknik ekip dahil kahkahalara boğuldu… Seyhan Soylu ‘nun bu sözlerine Bahar Candan girdi ve Berdan Mardin’in yeni imajı için Bahar’da şok sözlerde bulundu.

"BEN CESARET EDEMEM"

Mardini'nin sadece saçını değiştirmediğini, göğüs kıllarını da aldığını belirten Bahar Candan, " Yani bu konularda çok tecrübeli değilim ama Türkiye coğrafyasında göğsünde kıl olmayan yoktur herhalde. Ayrıca neden o kadar dekoltesini açmış? Ben cesaret edemem o kadar dekolte vermeye” diyerek Mardini’ nin göğüs dekoltesini ve imajını eleştirdi.

Seyhan Soylu; “Ama çok yakışmış. Gökhan Çıra ve Berdan Mardini bana benzemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben peruk takmıyorum ya artık saçlarım kısa ve sarı. Onlar da hemen saçları kestiler ve sarı yaptılar. Olmaz Berdan bu kılıkta kimse çocuk da yapmaz sana.” diyerek canlı yayında Güzellik Koçu olan Sevim Alan’ a telefonla bağlanarak Berdan Mardini’ nin yeni imajıyla ilgili düşüncelerini sordu.

"METROSEKSÜEL BİLE DİYEMEYİZ"

Güzellik Koçu Sevim Alan;” Bence ağda yaptırmıştır. Epilasyonla o kadar çabuk bitmez. Ama ağda da yaptırsa göğüs tüyleri eskisi kadar çıkmayacaktır. Yüzünde bir şey yok ama kaşlarını aldırmış. Bazı şeyler bazı insanlarda absürt duruyor Berdan Mardini’ de de absürt durmuş bence. Bu imajıyla metroseksüel bile diyemeyiz.” diye cevap verdi.

Seyhan Soylu “Yani şimdi kıllarınla bıcır, bıcır oynanamaz mı? Yahu ben böyle bir adamla asla olmam, Bir hamal, inşaat işçisi bir amele kıroyu tercih ederim. Böyle bir erkek ile beraber olunur mu Fatih Ürek, Arto veya Kuşum Aydın bunu yapsa bir şey denmez bence Gökhan Çıra’da Berdan Mardin’i de bana benzemiş ‘’ diyerek resmen ekrandan Berdan Mardini ve Selin Ciğerci’nin eski kocası ile dalga geçti.

"10 BİN DOLAR VERECEĞİM" İDDİASI

O sırada Berdan Mardini’ ye sahip çıkmaya çalışan Nihat Doğan; “Belki bir amacı vardır yapmasının. Ben de bir amaç için yapabilirdim. Bir sinema filmi, festival filmi, kadına şiddet için, çocuklar için her şeyi yaparım.” demesi üzerine Seyhan Soylu Nihat Doğan’ a dönerek “Bırak şimdi tımbırtıyı. Eğer saçını sarıya boyayıp göğüs kıllarını da aldırırsan 10 bin dolar vereceğim. Sen saçını sarıyı boyayıp göğüs kıllarını ağda yaptır benden 10.000 doları kap” deyince Nihat Doğan şok oldu…