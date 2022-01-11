Şeyhülislam ne demek, TDK'ya göre Şeyhülislam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şeyhülislam ne demek? Şeyhülislam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şeyhülislam kelimesi. Peki şeyhülislam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şeyhülislam nedir, şeyhülislam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞEYHÜLİSLAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şeyhülislam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şeyhülislam kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şeyhülislam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlı Devleti'nde, kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve genellikle din işlerinden sorumlu olan üye



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