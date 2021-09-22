Şeyhülislamlık ne demek, TDK'ya göre Şeyhülislamlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şeyhülislamlık ne demek? Şeyhülislamlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şeyhülislamlık kelimesi. Peki şeyhülislamlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şeyhülislamlık nedir, şeyhülislamlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Şeyhülislamlık kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Şeyhülislamlık kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ŞEYHÜLİSLAMLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şeyhülislamlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şeyhülislamlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şeyhülislam olma durumu

- Şeyhülislamın makamı

