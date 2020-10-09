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  3. Seyir halindeki son model araç bir anda alev aldı

Seyir halindeki son model araç bir anda alev aldı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, Doktor Çiğdem Martin Şeker tarafından 6 ay önce alınan son model otomobil, seyir halinde olduğu sırada bir anda alev aldı. Söndürülmesinin ardından hurdaya dönen araç yangınında ölen ya da yaralanan olmadı.

Seyir halindeki son model araç bir anda alev aldı

Denizli'nin Tavas ilçesinde seyir halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Doktor Çiğdem Martin Şeker, "Son model otomobilimiz, yangın çıktığına dair bir uyarı vermedi. Yoldaki bir sürücünün ikazıyla yangını fark ettik. Otomobilimiz hurdaya döndü. Zararımızın karşılanması için işlem başlattık" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Doktor Çiğdem Martin Şeker'in kullandığı 20 ADT 581 plakalı otomobilin, 6 Ekim'de Denizli-Antalya kara yolu, Sarıabat Mahallesi yakınlarında motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Diğer araç sürücülerinin korna çalıp, ikaz etmesiyle otomobildeki yangını fark eden Şeker, aracını yol kenarına çekti. Şeker ve yanındaki eşi Birtan Şeker araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevlere bu sırada yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etti. Söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Seyir halindeki son model araç bir anda alev aldı

'SON MODEL OTOMOBİLİMİZ HERHANGİ BİR UYARI VERMEDİ'

Otomobil sürücüsü Şeker, yaklaşık 6 ay önce sıfır olarak satın aldıkları otomobilin yangın sonucu kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Büyük tehlike atlattıklarını belirten Şeker, "Son model otomobilimiz, yangın çıktığına dair bir uyarı vermedi. Yoldaki bir sürücünün ikazıyla yangını fark ettik. Otomobilimiz hurdaya döndü. Gerekli tespitleri yaptırdık. Zararımızın karşılanması için işlem başlattık" dedi.

Seyir halindeki son model araç bir anda alev aldıSeyir halindeki son model araç bir anda alev aldı

Berna Akkaya
Editör


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