Seyir halindeyken silahla vuruldu! Ağır yaralı kadın hastaneye kadar durmadı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halinde iken silahla vurularak sırtından yaralanan A.G isimli kadın, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis'e giderek yardım istedi.

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Seyir halindeyken silahla vuruldu! Ağır yaralı kadın hastaneye kadar durmadı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halinde iken silahla vurularak yaralanan kadın otomobili hastaneye kadar sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Barış Manço Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden A.G'ye iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş edildi.

Seyir halindeyken silahla vuruldu! Ağır yaralı kadın hastaneye kadar durmadı!

Sırtından yaralanan A.G isimli kadın, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis'e giderek yardım istedi. Acil kapısına kadar giden kadın sağlık ekiplerince tedaviye alındı.

Seyir halindeyken silahla vuruldu! Ağır yaralı kadın hastaneye kadar durmadı!

A.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından firar eden şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Seyir halindeyken silahla vuruldu! Ağır yaralı kadın hastaneye kadar durmadı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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