Bugün hava nasıl? Ülke genelinde sıcak başlayan hava yerini yağışa bırakıyor!

Yarından itibaren 6-8 derece arası düşecek sıcaklıkla yurdun birçok kesiminde sağanaklar bekleniyor.

Ülkede bugün çoğunlukla güneşil ve sıcak birgün olsa da yarın Marmara ve Karadeniz'e gelmesi beklenen sağanaklarla sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek.İstanbul'da lodos orta hızda esecek, sıcaklık 23 derece.

Yarın İstanbul, İzmir ve Bursa yağmurlu.

Ankara 21, İzmir 27, Bursa ve Antalya 27 derece.Marmara Bölgesi'nde bugün hava çoğu saat güneşli. Bölgede sıcak birgünün ardından yarın yağış var. Sıcaklık 6-8 derece arası düşecek.

İç Anadolu'da hem gündüz hem de gece saatlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ege'de yazı andıran hava hala devam ediyor. Ancak yarın bölgede yağış görülecek.

Akdeniz'de de sıcaklık yine yüksek seyrederken Karadeniz'de bulutluluk diğer bölgelerden daha fazla.

Doğu Anadolu'da hava açık ve serin. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce servis edilen haftalık hava durumu raporunda da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, ancak cumartesi gününden itibaren tekrar artacağı belirtildi.İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan il il 5 günlük hava tahminleri...

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