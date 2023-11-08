Bugün hava nasıl? Ülke genelinde sıcak başlayan hava yerini yağışa bırakıyor!

Yarından itibaren 6-8 derece arası düşecek sıcaklıkla yurdun birçok kesiminde sağanaklar bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

YAYINLAMA
Google News
Bugün hava nasıl? Ülke genelinde sıcak başlayan hava yerini yağışa bırakıyor!

Yarından itibaren 6-8 derece arası düşecek sıcaklıkla yurdun birçok kesiminde sağanaklar bekleniyor.

Ülkede bugün çoğunlukla güneşil ve sıcak birgün olsa da yarın Marmara ve Karadeniz'e gelmesi beklenen sağanaklarla sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek.İstanbul'da lodos orta hızda esecek, sıcaklık 23 derece.

Bugün hava nasıl? Ülke genelinde sıcak başlayan hava yerini yağışa bırakıyor!

Yarın İstanbul, İzmir ve Bursa yağmurlu.

Ankara 21, İzmir 27, Bursa ve Antalya 27 derece.Marmara Bölgesi'nde bugün hava çoğu saat güneşli. Bölgede sıcak birgünün ardından yarın yağış var. Sıcaklık 6-8 derece arası düşecek.

İç Anadolu'da hem gündüz hem de gece saatlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ege'de yazı andıran hava hala devam ediyor. Ancak yarın bölgede yağış görülecek.

Bugün hava nasıl? Ülke genelinde sıcak başlayan hava yerini yağışa bırakıyor!

Akdeniz'de de sıcaklık yine yüksek seyrederken Karadeniz'de bulutluluk diğer bölgelerden daha fazla.

Doğu Anadolu'da hava açık ve serin. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce servis edilen haftalık hava durumu raporunda da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, ancak cumartesi gününden itibaren tekrar artacağı belirtildi.İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan il il 5 günlük hava tahminleri...

ŞOK Market 8 -14 Kasım 2023 haftalık indirim kataloğunu yayınladı, et, süt, peynir, tavuk, tereyağıŞOK Market 8 -14 Kasım 2023 haftalık indirim kataloğunu yayınladı, et, süt, peynir, tavuk, tereyağı

Tarım Kredi Market 4 -17 Kasım 2023 tarihleri arasında dev indirimli ürün kataloğunu yayınladı, Et, peynir, tavuk, tereyağıTarım Kredi Market 4 -17 Kasım 2023 tarihleri arasında dev indirimli ürün kataloğunu yayınladı, Et, peynir, tavuk, tereyağı

Filistin Devlet başkanı Mahmut Abbas'ın konvoyuna silahlı saldır düzenlendi, Abbas'ın sağlık durumu ile ilgili ise henüz bir bilgi yokFilistin Devlet başkanı Mahmut Abbas'ın konvoyuna silahlı saldır düzenlendi, Abbas'ın sağlık durumu ile ilgili ise henüz bir bilgi yok

Rozetini Erdoğan taktı! İyi parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldıRozetini Erdoğan taktı! İyi parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 7 Kasım Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 7 Kasım Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 6 Kasım Pazartesi hava durumu
Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 6 Kasım Pazartesi hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu
Bu gün yağmur yağacak mı, 3 Kasım Cuma hava durumu nasıl olacak?
Bu gün yağmur yağacak mı, 3 Kasım Cuma hava durumu nasıl olacak?
Son Haberler
İYİ Parti yeni CHP'ye ittifak kapılarını kaapattı! 'Pazarlığı milletle yaparız'
İYİ Parti yeni CHP'ye ittifak kapılarını kaapattı! 'Pazarlığı milletle yaparız'
Mahalleliyi canından bezdirdi! Arabaların lastiklerini patlatan adam güvenlik kameralarına yakalandı!
Mahalleliyi canından bezdirdi! Arabaların lastiklerini patlatan adam güvenlik kameralarına yakalandı!
Uzmanlar uyardı: Sadece baş ağrısı sananlar dikkat! Beyin tümörü belirtisi olabilir
Uzmanlar uyardı: Sadece baş ağrısı sananlar dikkat! Beyin tümörü belirtisi olabilir
Kılıçdaroğlu kongre akşamı yaşananları anlattı! Adaylıktan neden çekilmedi? Kılıçdaroğlu'nu vazgeçiren paylaşım!
Kılıçdaroğlu kongre akşamı yaşananları anlattı! Adaylıktan neden çekilmedi? Kılıçdaroğlu'nu vazgeçiren paylaşım!
Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?
Yağmur Sis ve Pusa dikkat! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Kasım Çarşamba tüm ülkede hava durumu
Yağmur Sis ve Pusa dikkat! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Kasım Çarşamba tüm ülkede hava durumu
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu kongre akşamı yaşananları anlattı! Adaylıktan neden çekilmedi? Kılıçdaroğlu'nu vazgeçiren paylaşım!
Kılıçdaroğlu kongre akşamı yaşananları anlattı! Adaylıktan neden çekilmedi? Kılıçdaroğlu'nu vazgeçiren paylaşım!
Seyir halindeyken silahla vuruldu! Ağır yaralı kadın hastaneye kadar durmadı!
Seyir halindeyken silahla vuruldu! Ağır yaralı kadın hastaneye kadar durmadı!
Bugün hava nasıl? Ülke genelinde sıcak başlayan hava yerini yağışa bırakıyor!
Bugün hava nasıl? Ülke genelinde sıcak başlayan hava yerini yağışa bırakıyor!
Az kalsın eli, yüzü yanıyordu! Tamire getirilen tabletin bataryası bomba gibi patladı
Az kalsın eli, yüzü yanıyordu! Tamire getirilen tabletin bataryası bomba gibi patladı
Meteoroloji o bölgeleri için sağanak yağış ve sis uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 31 Ekim Salı tüm illerde hava durum
Meteoroloji o bölgeleri için sağanak yağış ve sis uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 31 Ekim Salı tüm illerde hava durum
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Ekim Pazartesi bölgelerimizde ve tüm illerimizde hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Ekim Pazartesi bölgelerimizde ve tüm illerimizde hava durumu
Yorumlananlar
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi