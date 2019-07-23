Seyithan Özdemir Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEYİTHAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Ocak.1982

Seyithan Özdemir kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Sinema Oyuncusu

Seyithan Özdemir doğum yeri : Muş

SEYİTHAN ÖZDEMİR BİYOGRAFİSİ

Seyithan Özdemir, 1 Ocak 1982 tarihinde Muş’da çiftçi bir ailenin 8 çocuğundan en sonuncusu olarak doğmuştur. 2,05 m boyunda olan Seyithan Özdemir, oyuncu olmadan önce özel koruma olarak görev yaptı.

Seyithan Özdemir, 2010yılında İstanbul'a çalışmak için gelerek, gece kulüpleri ve konserlerde özel güvenlik işlerini üstlenirken, özel günlerde ise sanatçı ve işadamlarına yakın korumalık yaptı.

2012 yılında senaryosunu Birol Güven’in yazdığı, yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat’ın yaptığı ve Ufuk Özkan, Ecem Özkaya, Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Mahir İpek, Ferdi Akarnur, Kemal Kuruçay, Şeyla Halis’in de rol aldığı “Zengin Kız Fakir Oğlan” adlı dizide oyunculuğa başladı.

Baskın: Karabasan' ve 'Hannas: Karanlıkta Saklanan' isimli korku filmlerinde oynayan Özdemir'in asıl bilinmeye başladığı film ise Tolga Karaçelik'in yönettiği ve Nadir Sarıbacak, Kadir Çermik, Osman Alkaş gibi usta isimlerin rol aldığı 'Sarmaşık' adlı filmde canlandırdığı 'Kürt' karakteriydi.

Seyithan Özdemir, 2016 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı ve başrollerinde Çağatay Ulusoy, Bensu Soral, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Yıldıray Şahinler, Uğur Yücel, Gözde Kansu, Nebil Sayın, Selim Erdoğan’ın yer aldığı “İçerde” dizisinde Minik karakterini canlandırdı.

2017 yılında senaryosunu ve yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı “Yaşamak Güzel Şey” filminde Müfit Can Saçıntı, Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Günay Karacaoğlu ile beraber rol aldı.

2017 yılında çekimleri Samsun’da yapılan “Mezarlık” adlı filmde Seyithan Özdemir, başrolde olarak Gülnihal Candan ile beraber rol aldı.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2019 - Geçmiş olsun (Sinema Filmi)

2019 - Enes Batur Gerçek Kahraman (Sinema Filmi)

2018 - Ölü Yatırım (Sinema Filmi)

2018 - Hakan: Muhafiz (Kahin'in Yardımcısı) (TV Dizisi)

2018 - Baba 1.5 (Sinema Filmi)

2017 - Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi)

2017 - Mezarlık (Mezarcı Azap) (Sinema Filmi)

2017 - Geri Döndü (Sinema Filmi)

2016 - İçerde (Minik) (TV Dizisi)

2016 - Çakallarla Dans 4 (Ormancı Ceberrut ( Konuk Oyuncu)) (Sinema Filmi)

2015 - Hannas: Karanlıkta Saklanan (Sinema Filmi)

2015 - Baskın: Karabasan (Giant Man / Frog Hunter ) (Sinema Filmi)

2014 - Sarmaşık (Makineci Kürt) (Sinema Filmi)

2014 - Panzehir (Sinema Filmi)

2012 - Zengin Kız Fakir Oğlan (TV Dizisi)