Şeyma Altundal kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Şeyma Altundal olayı nedir?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmasının ardından başlayan protesto gösterileri sırasında Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şeyma Altundal gözaltına alındı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSTESİ ŞEYMA ALTUNDAL OLAYI NEDİR?

Altundal gözaltı işlemlerinde kadın bir polisin kendisini sürüklediğini başörtüsünün açıldığını daha sonra polisin ters kelepçe yaparak başını yeniden örtmesine izin vermediğini öne sürdü. Öte yandan polisin hakaret ettiğini başını örtme isteğine," Ben örteceğim senin başını, başını eğ, görürsen sen" dediğini aktaran Altundal, otobüse bindikten sonra da aynı muamelenin sürdüğünün öne sürerek polislerin ters kelepçeyi çözmediklerini ifade etti.

İDDİALARI DOĞRU MU,TÜRBANI AÇILDI MI?

Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan görüntülerde Şeyma Altundal'ın gözaltına alındıktan sonra araca götürülürken başının açık olmadığı ve yerlerde sürüklenmediği elleri cebinde bir şekilde polis aracına bindirildiği görüldü.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda,“ Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini...” Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan EGM'nin yayınladığı görüntülerin Şeyma'nın hastaneye kontrole götürüldüğü anlara ait olduğu öne sürüldü.

ŞEYMA ALTUNDAL KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu bilinen Şeyma Altundal, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Mahkemenin ardından yaptığı açıklamada," 1 Şubat akşamı gözaltına alınan 51 arkadaşımızla beraber serbest bırakıldık. Umutluyuz, doğru olduğunu bildiğimiz şeyleri yapmaya, söylemeye devam edeceğiz." dedi.

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