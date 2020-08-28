Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı mı? Son zamanların en çok konuşulan magazin olayı olan Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrılığı açıklığa kavuştu. Ayrılık haberlerini doğrulayan Subaşı 'Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık' dedi.

Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisi ile ilişkilerini mesafe nedeniyle yürütemediklerini açıklarken Guido'nun faturalarını ödemediği nedeniyle ayrıldıkları iddiasını da yalanladı. Subaşı ayrılıkla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Ben ayrılmak istedim. Birlikte ayrılmanın ikimiz için de daha doğru olacağına karar verdik. Mesafe yüzünden ayrıldık. Onun faturalarını ben ödediğim doğru değil. Ben burada olmak zorundayım. Kızım var. Çok işime odaklıyım. Biraz bekâr kalayım."

Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerinin ardından bir fotoğrafını "Özgür kuş" notuyla paylaşmıştı. Şeyma'nın, Instagram hesabından Guido Senia olan fotoğraflarının bir kısmını kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.

30 yaşındaki Subaşı, geçtiğimiz günlerde cemiyet dünyasından tanınan Mehmet Germiyanlıgil ile paylaştığı fotoğraf sonrası aralarında çıkan aşk haberlerine sitem etti.

Subaşı, "Mehmet Germiyanlıgil abim olur, 15 yaşından beri tanırım, abim ve sevdiğim bir insan olmasa neden resim koyayım ki? Her resmini paylaştığım kişiyle aşk haberi mi olacak? Benim zaten erkek arkadaşım çoktur, erkek muhabbetini de severim. Beni 10 erkek, bir tek ben olarak sohbet ederken de görebilirsiniz" dedi.